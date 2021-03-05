Ужас на крыльях ночи: летучие мыши поселились под оконным отливом

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Несколько десятков летучих мышей решили поселиться под оконным отливом в жилом доме. Животные были не слишком рады обнаружению и начали спешно эвакуироваться.
Мужчина обнаружил не самых приятных соседей.
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Метки: Летучая мышь видео встреча животные неожиданно отлив
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Во-вторых, летучие мыши - очень милые и забавные зверьки.
В общем они хоть и милые, но лучше согнать.
Во-вторых, я лично запенивал под отливами, чтобы они крепче держались и дождь по ним меньше гремел. в таком случае там проблемно кому-то поселиться.