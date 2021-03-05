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Ужас на крыльях ночи: летучие мыши поселились под оконным отливом

Ужас на крыльях ночи: летучие мыши поселились под оконным отливом (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 марта 2021 09:05
Сообщество : Животные
Метки: Летучая мышь   видео   встреча   животные   неожиданно   отлив   
702
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Несколько десятков летучих мышей решили поселиться под оконным отливом в жилом доме. Животные были не слишком рады обнаружению и начали спешно эвакуироваться.

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Метки: Летучая мышь   видео   встреча   животные   неожиданно   отлив   
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7k
uutb Час назад
Главное, чтоб он их не ел
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700
Шурман 18 минут назад
Лет так 15 назад сижу ночью за компом что то делаю и слышу звук как будто вентилятор летает по комнате встаю включаю свет и эта мышка кругами летает , пошел в ванную взял полотенце и сбил ее , взял в руки и она начала пищать как настоящая мышка , повертел рассмотрел ее и отнес на балкон и выпустил .
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10k
ss Полчаса назад
И мешали им зверушки? Очень полезные ведь! Людям не мешают, зато сколько всякой гадости сжирают в виде комаром, мух и прочей нечисти... Да... Не мешают... Если их не жрать , конечно.
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16k
Злобный Члегр 39 минут назад
Во-первых, ужас, ЛЕТЯЩИЙ на крыльях ночи.
Во-вторых, летучие мыши - очень милые и забавные зверьки.
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15k
sanchesS80 Злобный Члегр Полчаса назад
В третьих - во многих странах они основные разносчики бешенства. В Китае вон корону типа от них словили. Вообще они много разной заразы разносят (при этом у них самих хороший иммунитет и они мало болеют)

В общем они хоть и милые, но лучше согнать.
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1k
Алексей sanchesS80 11 минут назад
В пищу их употреблять не надо и все будет в порядке.
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2k
Иваныч 42 минуты назад
Надо было хотя бы когда солнце село...
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19k
Ратибор Час назад
Коронавирус с доставкой на дом
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54k
Алекс Юстасов 2 часа назад
Во-первых не подоконник, а отлив.
Во-вторых, я лично запенивал под отливами, чтобы они крепче держались и дождь по ним меньше гремел. в таком случае там проблемно кому-то поселиться.
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