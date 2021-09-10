Вы кто такие?! Неожиданная встреча грибников с медведем

Гибель главы МЧС: что же случилось на самом деле

Голодный медведь забрался в несколько автомобилей в поисках перекуса

Гигантский медведь поприветствовал туристов и спокойно удалился

"Вася, успокойся": грозный кот не испугался медведя

Мужчина решил покормить косулю с рук и пожалел об этом

Догадаются ли эти два медведя, как открыть этот мусорный бак?