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Вы кто такие?! Неожиданная встреча грибников с медведем

Вы кто такие?! Неожиданная встреча грибников с медведем (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2021 10:57
Сообщество : Животные
Метки: видео   встреча   грибник   грибы   животные   медведь   
735
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Отправившейся за грибами компании повстречался медведь. Хозяин леса посмотрел, чем занимаются люди и скрылся в кустах.
В видео присутствуют громкие крики и ненормативная лексика.

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Метки: видео   встреча   грибник   грибы   животные   медведь   
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12  комментариев
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24k
Батончик с маком Час назад
Даже медведь не стал связываться с дурачком снимающим вертикально
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Виктор 47 минут назад
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Виктор 47 минут назад
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Виктор 47 минут назад
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23k
Sergey Час назад
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17k
KOSTELLO 2 часа назад
Знатно, поди, просрались.
Да, собственно, тут любой кирпичей откинет
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8k
Андрей А 2 часа назад
Мише прыгнуть и догнать эту машину раз плюнуть. У долбойоба Саши чувства самосохранения вообще нет
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15k
homerchik 2 часа назад
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286
raael13 2 часа назад
А ведь мог оторвать им руки и ноги. С такой зверюгой шутки плохи.
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6k
Игорь Мочалов 2 часа назад
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Mr.Adamson

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