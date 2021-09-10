Вы кто такие?! Неожиданная встреча грибников с медведем

735
1
1
Отправившейся за грибами компании повстречался медведь. Хозяин леса посмотрел, чем занимаются люди и скрылся в кустах.
В видео присутствуют громкие крики и ненормативная лексика.
Источник:
Ссылки по теме:
- Гигантский медведь поприветствовал туристов и спокойно удалился
- Медведи устроили себе "пляжную вечеринку"
- К месту ночлега туристов пришли неожиданные гости
- "Вася, успокойся": грозный кот не испугался медведя
- Собака поиграла с медведем во дворе дома американки
38
Понравилось38
Новости партнёров
Да, собственно, тут любой кирпичей откинет