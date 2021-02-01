Креативная реклама с неожиданным финалом

Отличная реклама в духе остросюжетных фильмов, в которой сразу и не догадаешься, что рекламируется.
Я, конечно, ни на что не намекаю, но с таким названием модели у производителя могут возникнуть некоторые проблемы с продажей в России.
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Не купил бы я такой матрас,название какое то подозрительное да и два мужика в обнимку как то еще более подозрительно