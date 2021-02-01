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Креативная реклама с неожиданным финалом

Креативная реклама с неожиданным финалом (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2021 11:09
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   драка   неожиданно   прикол   реклама   
743
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Отличная реклама в духе остросюжетных фильмов, в которой сразу и не догадаешься, что рекламируется.

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Метки: Юмор   видео   драка   неожиданно   прикол   реклама   
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4  комментария
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6k
Ivan 55 минут назад
Креативная реклама с неожиданным финалом
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1k
Йожык Полчаса назад
С таким названием в России продажи не пойдут
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33k
jonnyD 46 минут назад
Матрасики - опедерасики для подзаипавшихся азиатов ?
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1k
Виталий Касандров 54 минуты назад
Подумал опять Шендерович чудит ,а нет действительно реклама .
Не купил бы я такой матрас,название какое то подозрительное да и два мужика в обнимку как то еще более подозрительно
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