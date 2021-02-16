Нарочно не придумаешь: курьезный случай у бассейна

В объектив камеры наблюдения попал забавный эпизод, произошедший у бассейна. Девушка не посмотрела под ноги и подарила компании своих знакомых тему для обсуждения на несколько вечеров.
Теперь, как порядочный мужчина, он обязан на ней жениться!
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Интересная, должно быть, предыстория у всего этого.