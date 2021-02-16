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Нарочно не придумаешь: курьезный случай у бассейна

Нарочно не придумаешь: курьезный случай у бассейна (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2021 13:09
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бассейн   видео   курьезы   неожиданно   неудача   прикол   фейл   
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В объектив камеры наблюдения попал забавный эпизод, произошедший у бассейна. Девушка не посмотрела под ноги и подарила компании своих знакомых тему для обсуждения на несколько вечеров.

Источник:

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Метки: Юмор   бассейн   видео   курьезы   неожиданно   неудача   прикол   фейл   
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5  комментариев
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Видно же что спецом стягивала...
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1k
Миклухо Поклал 14 минут назад
Как же она после этого жить-то будет?
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197
bylbatarasich Полчаса назад
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29k
KiploksAKS Час назад
Сделала вид, что как-бы случайно...
Интересная, должно быть, предыстория у всего этого.
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4k
onebibis Час назад
В пустом помещении с койкой... или даже без койки, в общем было бы ещё интереснее
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