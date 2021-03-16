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Алле-гоп: неожиданный трюк от попавшего в ДТП мотоциклиста

Алле-гоп: неожиданный трюк от попавшего в ДТП мотоциклиста (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2021 12:35
Сообщество : Юмор
Метки: в мире   видео   дтп   мексика   неожиданно   прикол   сальто   
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На камеру наблюдения в Мексике попало неожиданное и забавное окончание аварии. Врезавшегося в фургон мотоциклиста сбросило с "железного коня". Казалось бы, веселого мало. Однако при просмотре ролика вы убедитесь в обратном.

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Метки: в мире   видео   дтп   мексика   неожиданно   прикол   сальто   
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labus Полчаса назад
этот круче!!!
Ссылка www.youtube.com
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Acu900 Полчаса назад
Явно спортсмен какоц-то. На тренировках учился как правильно падать. Видать пригодилось...
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