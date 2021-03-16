Алле-гоп: неожиданный трюк от попавшего в ДТП мотоциклиста

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На камеру наблюдения в Мексике попало неожиданное и забавное окончание аварии. Врезавшегося в фургон мотоциклиста сбросило с "железного коня". Казалось бы, веселого мало. Однако при просмотре ролика вы убедитесь в обратном.
Когда благодаря аварии научился делать сальто.
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