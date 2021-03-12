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Однажды во время ремонта водонагревателя

Однажды во время ремонта водонагревателя (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 марта 2021 12:38
Сообщество : Юмор
Метки: бойлер   видео   неожиданно   прикол   ремонт   унитаз   
723
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Во время ремонта бойлера произошло неожиданное происшествие, которое порядком прибавило работы мужчине.

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Метки: бойлер   видео   неожиданно   прикол   ремонт   унитаз   
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7  комментариев
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17k
SolomonA 42 минуты назад
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31k
Опаньки Полчаса назад
У меня тоже есть бойлер на 50л на время летнего отключения воды. Начал наполнять его после простоя и его сорвало с креплений )))) Над трубами ввода в квартиру, ниже 15 этажей )))
Я 1.5 часа в позе орла над очком держал этот бак 50 л пока помощь не подоспела )))))))))

и у меня такая веселенькая музычка не играла )))
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601
Злодей Опаньки 12 минут назад
зчем держать? Почему в ванную не положить?
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17k
SolomonA Злодей 5 минут назад
Потому что он к трубам прикручен.
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463
Buhlo Полчаса назад
идиот. еще и ленивый.
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38k
Const 44 минуты назад
Зато промыл.
Мож, так и было задумано?
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9k
Александр 44 минуты назад
Очень неожиданно обнаружить воду в бойлере.
Фантастика.
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