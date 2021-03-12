Однажды во время ремонта водонагревателя

723
1
1
Во время ремонта бойлера произошло неожиданное происшествие, которое порядком прибавило работы мужчине.
Когда не перекрыл и не слил воду.
Источник:
Ссылки по теме:
- Унитаз устроил британцу пенную вечеринку
- Какой-то олень зашел в дом без приглашения
- Положили плитку на совесть!
- Креативная реклама с неожиданным финалом
- Забравшийся на крышу дома пес шокировал своего хозяина
26
Понравилось26
Новости партнёров
Загрузка...
Я 1.5 часа в позе орла над очком держал этот бак 50 л пока помощь не подоспела )))))))))
и у меня такая веселенькая музычка не играла )))
Мож, так и было задумано?
Фантастика.