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Мужчина разбил телевизор во время своего погружения в виртуальную реальность

Мужчина разбил телевизор во время своего погружения в виртуальную реальность (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2021 09:27
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   виртуальная реальность   люди   неожиданно   прикол   телевизор   
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В сети появился забавный видеоролик, доказывающий, что еще не все люди готовы к виртуальной реальности. Находясь в VR шлеме мужчина решил ощутить чувство настоящего полета и неожиданно прыгнул.

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Метки: Юмор   видео   виртуальная реальность   люди   неожиданно   прикол   телевизор   
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