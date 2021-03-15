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В сети появился забавный видеоролик, доказывающий, что еще не все люди готовы к виртуальной реальности. Находясь в VR шлеме мужчина решил ощутить чувство настоящего полета и неожиданно прыгнул.
Опасность виртуальной реальности наглядно.
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