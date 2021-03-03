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Забавный побег снегохода

Забавный побег снегохода (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 марта 2021 09:08
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   неожиданно   прикол   снегоход   
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Мужчина решил прокатиться на снегоходе, однако у транспортного средства были свои планы. Снегоход потерял водителя и уехал в закат.

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Метки: Юмор   видео   неожиданно   прикол   снегоход   
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Андрей Еделькин 56 минут назад
Не объезженный похоже.
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Активная Жизнь Полчаса назад
Просто на снегоходе должна быть чека которую пристёгивают к себе. Выглядит со стороны может и смешно, однако когда его снегоход кого нибудь задавит - смешно уже не будет...
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Mr.Adamson

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