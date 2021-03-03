Забавный побег снегохода

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Мужчина решил прокатиться на снегоходе, однако у транспортного средства были свои планы. Снегоход потерял водителя и уехал в закат.
Восстание машин все ближе. А может быть он просто дрессированный и помчался в лес за добычей?
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Метки: Юмор видео неожиданно прикол снегоход
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