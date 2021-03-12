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Отключись от реальности: зрелищная автомобильная реклама

Отключись от реальности: зрелищная автомобильная реклама (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 марта 2021 09:24
Сообщество : Юмор
Метки: audi   Юмор   авто   видео   драка   креатив   креативная реклама   прикол   реклама   
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Большая часть рекламы вызывает у людей лишь раздражение. Однако иногда рекламщикам удается прыгнуть выше головы и создать настоящий шедевр. Перед вами пример автомобильной рекламы, которая не раздражает, а удивляет и смешит.

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Метки: audi   Юмор   авто   видео   драка   креатив   креативная реклама   прикол   реклама   
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3  комментария
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insaider Час назад
БМВ аж целый фильм рекламный сняли,мне понравился эпизод который Гай Ричи снимал.
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