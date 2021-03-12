Отключись от реальности: зрелищная автомобильная реклама

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Большая часть рекламы вызывает у людей лишь раздражение. Однако иногда рекламщикам удается прыгнуть выше головы и создать настоящий шедевр. Перед вами пример автомобильной рекламы, которая не раздражает, а удивляет и смешит.
Реклама, которую создали профессионалы своего дела
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