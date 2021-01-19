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Какой-то олень зашел в дом без приглашения

Какой-то олень зашел в дом без приглашения (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2021 09:30
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   неожиданно   олень   прикол   
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Молодой олень решил попасть в дом и случайно проверил на прочность дверь жилища. Владелец дома запечатлел, как любопытное животное зашло в дом без приглашения.

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Метки: Юмор   видео   неожиданно   олень   прикол   
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1  комментарий
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bobobo Час назад
Олень решил, что он собачка.
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Picard

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