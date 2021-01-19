Какой-то олень зашел в дом без приглашения

Молодой олень решил попасть в дом и случайно проверил на прочность дверь жилища. Владелец дома запечатлел, как любопытное животное зашло в дом без приглашения.
Я к вам пришел навеки поселиться.
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Метки: Юмор видео неожиданно олень прикол
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