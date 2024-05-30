FISHKINET
Сообщество Аварии 8073 поста • 567 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
На велосипеде с детской горки и под колёса автомобиля

На велосипеде с детской горки и под колёса автомобиля

Автор:
30 мая 2024 09:21
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дети   машина   пешехода сбили   
1092
1
1
Со слов водителя он успел увидеть вылетевшего на велосипеде ребенка, дал по тормозам и у него лопнула тормозная трубка. Ребёнок цел, у водителя разбита фара, погнут капот. Скорую и ГАИ вызывали. Предстоят дальнейшие разбирательства.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дети   машина   пешехода сбили   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Отвратительный Мужик Час назад
Родители писдюка ещё на водилу будут наезжать, за то что их чадо помял.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
10k
Заводной апельсин 8 минут назад
Когда уже запретят ездить на классике? Их в утиль сдавать надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Объект реальности 13 минут назад
Водиле еще и за тормозную трубку предъявят, ведь авто должен быть исправен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Михаил 15 минут назад
Лучше б об забор уипался... хотя б водила не при делах был...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Игорь Полчаса назад
один другого лучше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Admin11 Полчаса назад
Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц. Ну а если серьёзно, в первую очередь виноваты родители этого дебила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий 37 минут назад
Очередной дебил дворовый лётчик. Ещё и на неисправном ведре с гайками.
Тормозная трубка просто так не лопается. Тормозной путь с разрешённых 20 км/ч даже с одним тормозном контуром меньше метра. Но занесёт машину в этом случае гораздо сильнее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Бравый солдат Швейк 58 минут назад
тормозной путь у жиги какой-то длинноватенький
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1536 постов (1557 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

67466



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Иностранца, оскорбившего чемпионку UFC в Челябинске, депортировали из России
Иностранца, оскорбившего чемпионку UFC в Челябинске, депортировали из России
Бантики и фартучки: Последний звонок 2024 года в фотографиях выпускниц
Бантики и фартучки: Последний звонок 2024 года в фотографиях выпускниц
Набирающие популярность в сообществах
Государственные закупки в истории СССР
Государственные закупки в истории СССР
«Милиция — не знаю, вернется ли». ГИБДД России вновь переименовали в ГАИ
«Милиция — не знаю, вернется ли». ГИБДД России вновь переименовали в ГАИ
Максимум чистоты, минимум хлопот: робопылесос Roidmi EVE MAX
Максимум чистоты, минимум хлопот: робопылесос Roidmi EVE MAX
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедолаги

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#автомобили#животные#история#аварии#кино#собака#новости#СУД#кошка
#фото#автомир#Юмор#Автовсячина#авто аварии#интересное#фильм#США#кот#Россия
#люди#машина#Прикол#ДТП#интересно#позитив#нападение#дети#Пёс#Еда
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Осторожно, дети! Осторожно, дети! Велосипедист столкнулся с девочкой на самокате Велосипедист столкнулся с девочкой на самокате Четверо школьников попали под машину в Волгограде Четверо школьников попали под машину в Волгограде Завела чужую газель и задавила пешехода Завела чужую газель и задавила пешехода 4-летняя девочка на самокате попала под машину в Новосибирске 4-летняя девочка на самокате попала под машину в Новосибирске

На что жалуетесь?

Вернуться