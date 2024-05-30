На велосипеде с детской горки и под колёса автомобиля

Со слов водителя он успел увидеть вылетевшего на велосипеде ребенка, дал по тормозам и у него лопнула тормозная трубка. Ребёнок цел, у водителя разбита фара, погнут капот. Скорую и ГАИ вызывали. Предстоят дальнейшие разбирательства.

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