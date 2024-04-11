Четверо школьников попали под машину в Волгограде

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Сегодня в 09:55 в Тракторозаводском районе Волгограда 37-летняя женщина за рулем Рено Дастера сбила четырёх детей на пешеходном переходе. Пострадавших увезли в больницу.
Горожане сообщают, что первыми на место ЧП приехали сотрудники Росгвардии и чуть позже полиция. По словам очевидца, рядом со сбитыми детьми кричала женщина, предположительно мама одной из девочек.
— По предварительной информации, 37-летняя водитель, управляя автомобилем «Рено-Дастер», на пересечении улиц Ополченской и Андреева совершила наезд на четверых детей: двух девочек и двоих мальчиков 2012 года рождения, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу, — сообщили в ведомстве. — В результате ДТП дети доставлены в больницу. На месте работают руководство Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.
— По предварительной информации, 37-летняя водитель, управляя автомобилем «Рено-Дастер», на пересечении улиц Ополченской и Андреева совершила наезд на четверых детей: двух девочек и двоих мальчиков 2012 года рождения, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу, — сообщили в ведомстве. — В результате ДТП дети доставлены в больницу. На месте работают руководство Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили пешеходный переход
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То что дети ломанулись это его ни как не оправдывает, бежали они на свой зеленый, так все дети делают, и да чаще всего из-за этого их сбивают, надо просто это учесть, что дети любят перебегать дорогу, даже на зеленый, чужих детей не перевоспитаешь.
Ни слова, что переход регулируемый и они перебегали на красный.