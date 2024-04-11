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Четверо школьников попали под машину в Волгограде

Четверо школьников попали под машину в Волгограде

Автор:
11 апреля 2024 13:02
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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Сегодня в 09:55 в Тракторозаводском районе Волгограда 37-летняя женщина за рулем Рено Дастера сбила четырёх детей на пешеходном переходе. Пострадавших увезли в больницу.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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10  комментариев
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17k
Booka1a 2 часа назад
ага, переходили. ломанулись как стадло баранов, не глядя на дорогу и на красный светофор
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3k
Владимир 48 минут назад
Они не переходили, а перебегали. Причем не дали водителю Рено Дастер выехать с перекрестка, на который она въехала на разрешающий сигнал светофора.
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332
ilavev Владимир 21 минуту назад
Ломанулись они уже на зеленый, и дастер обязан был их пропустить прежде чем завершить проезд перекрестка, это другие авто обязаны ждать пока он завершит проезд, а вот с пешеходами строго наоборот.
То что дети ломанулись это его ни как не оправдывает, бежали они на свой зеленый, так все дети делают, и да чаще всего из-за этого их сбивают, надо просто это учесть, что дети любят перебегать дорогу, даже на зеленый, чужих детей не перевоспитаешь.
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332
ilavev Шурман 7 минут назад
Ну так увеличь, дастер выехал на перекресток на зеленой, но примерно когда он был в центре перекрестка, сигнал сменился на красный для него, и на зеленый для рега, и соответственно для пешеходов, и как раз в этот момент ломанулись дети, сбил он их на свой красный и зеленый для пешеходов.
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61k
dima423 Час назад
Вот стадо дебилов то... ломанулись прям под колеса) Вообще мозгов нет
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9k
Колорад 2 часа назад
Что-то не сходится описание и видео.
Ни слова, что переход регулируемый и они перебегали на красный.
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332
ilavev Колорад 18 минут назад
Перебегали они на свой зеленый, стояли ждали,и как только загорелся для них зеленый, ломанулись, так большинство детей делает, часто их сбивают из-за этого.
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Дальнобой
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