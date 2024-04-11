Четверо школьников попали под машину в Волгограде

Горожане сообщают, что первыми на место ЧП приехали сотрудники Росгвардии и чуть позже полиция. По словам очевидца, рядом со сбитыми детьми кричала женщина, предположительно мама одной из девочек.



— По предварительной информации, 37-летняя водитель, управляя автомобилем «Рено-Дастер», на пересечении улиц Ополченской и Андреева совершила наезд на четверых детей: двух девочек и двоих мальчиков 2012 года рождения, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу, — сообщили в ведомстве. — В результате ДТП дети доставлены в больницу. На месте работают руководство Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.