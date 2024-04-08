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Велосипедист столкнулся с девочкой на самокате

Велосипедист столкнулся с девочкой на самокате

Автор:
08 апреля 2024 13:33
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   самокат   скорая помощь   
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В Челябинске велосипедист торопился проскочить на мигающий зелёный, но не успев даже выехать на пешеходный переход столкнулся с девочкой на самокате. О состоянии здоровья ребёнка не сообщается. Порадовала скорая помощь, которая подъехала на место аварии всего через 40 секунд.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   самокат   скорая помощь   
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7  комментариев
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5k
Горожанин Час назад
Вот сука велосипедная - как гнал по тротуару.
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6k
Трям 41 минуту назад
ПрофессиАнальный футболист-симулянт!
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4k
Dmitry_61rus 44 минуты назад
Девочка всё по правилам делала, спешилась на переходе. От столкновения уходила вправо. Велосипедист наоборот на "встречку уходил от столкновения. Долбоящер.
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5k
Максим Макашев 57 минут назад
надо было этого велоси3,14здиста дальше на мостовую прокинуть - под колёса
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12k
Б.Касторский Час назад
Все таки для велосипедов необходимы дорожки. Разделить пешехода и любое транспортное средство ради безопасности пешехода. А то носятся ведь. Особенно курьеры. Там вообще ощущение, что головного мозга в комплектации даже не предусматривалось.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1329 постов (1347 в горячем)

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