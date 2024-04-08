Велосипедист столкнулся с девочкой на самокате

969
2
2
В Челябинске велосипедист торопился проскочить на мигающий зелёный, но не успев даже выехать на пешеходный переход столкнулся с девочкой на самокате. О состоянии здоровья ребёнка не сообщается. Порадовала скорая помощь, которая подъехала на место аварии всего через 40 секунд.
Ссылки по теме:
- Авария дня. Мотоциклист снёс на пешеходном переходе бабушку с внуком
- Сбил людей и скрылся
- Ехал на красный и даже не пытался тормозить
- Авария дня. Смертельно опасный пешеходный переход
- Привычка нарушать до добра не доведёт
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили велосипед машина пешехода сбили пешеходный переход самокат скорая помощь
Новости партнёров
реклама
Ну почему же пешехода, можно косу носить с собой иногда (которая совсем не прическа)
Но я бы не рекомендовал. И таскать тяжело и хранить где-то надо.