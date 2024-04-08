Велосипедист столкнулся с девочкой на самокате

В Челябинске велосипедист торопился проскочить на мигающий зелёный, но не успев даже выехать на пешеходный переход столкнулся с девочкой на самокате. О состоянии здоровья ребёнка не сообщается. Порадовала скорая помощь, которая подъехала на место аварии всего через 40 секунд.

0

В Челябинске велосипедист торопился проскочить на мигающий зелёный, но не успев даже выехать на пешеходный переход столкнулся с девочкой на самокате. О состоянии здоровья ребёнка не сообщается. Порадовала скорая помощь, которая подъехала на место аварии всего через 40 секунд. 2024-04-08T13:33:39+03:00 Пропустить

В Челябинске велосипедист торопился проскочить на мигающий зелёный, но не успев даже выехать на пешеходный переход столкнулся с девочкой на самокате. О состоянии здоровья ребёнка не сообщается. Порадовала скорая помощь, которая подъехала на место аварии всего через 40 секунд. 2024-04-08T13:33:39+03:00 Пропустить