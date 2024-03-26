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Помимо самокатов/велосипедов и курьеров всегда нужно помнить о возможных неожиданных ситуациях с детьми. В первом случае рядом со школой 5-классник выскочил на дорогу не посмотрев по сторонам и тут же был сбит 60-летней женщиной на автомобили Джили. Школьника госпитализировали в детскую хирургию Лидской ЦРБ (Белоруссия).
Во втором случае, к счастью, обошлось без жертв. Опасные детские забавы запечатлел видеорегистратор одного из воронежских автомобилистов. Мужчина ехал по двору и чудом не сбил двух детей, которые перебегали дорогу.
На улице Россинского в Краснодаре водитель автомобиля БМВ отвлекся на телефон и наехал на школьника, который не посмотрел по сторонам и пытался перебежать дорогу.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили дети машина пешехода сбили пешеходный переход
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про бмвшника вообще молчу - ребенок конечно дебил, видел, что машина едет и не останавливается, но бмвшник - это диагноз
В первом тетя-мотя провтыкала ситуацию, там издалека было видно переход и бегущих к нему детей, надо было скорость снизить и приготовиться к торможению.
Во втором случае водила выбрал безопасную скорость и ногу скорей всего над тормозом держал, вот и успел среагировать.
Правда, в те времена интенсивность автомобильного движения была в разы ниже, соответственно и несчастных случаем было меньше.
Взрослый на то и взрослый, что у него башка лучше соображает лучше, поэтому водитель на дороге должен думать и за себя и за ребенка, который может кинуться ему под колеса.
на втором детки неадекваты...не буду про национальность... но родители не вложили в голову что не выбегают из за машин НИКОГДА,
ну а третье просто решили не смотреть никуда и закрыть глаза оба....