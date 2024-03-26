Помимо самокатов/велосипедов и курьеров всегда нужно помнить о возможных неожиданных ситуациях с детьми. В первом случае рядом со школой 5-классник выскочил на дорогу не посмотрев по сторонам и тут же был сбит 60-летней женщиной на автомобили Джили. Школьника госпитализировали в детскую хирургию Лидской ЦРБ (Белоруссия).



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Помимо самокатов/велосипедов и курьеров всегда нужно помнить о возможных неожиданных ситуациях с детьми. В первом случае рядом со школой 5-классник выскочил на дорогу не посмотрев по сторонам и тут же был сбит 60-летней женщиной на автомобили Джили. Школьника госпитализировали в детскую хирургию Лидской ЦРБ (Белоруссия). 2024-03-26T11:50:38+03:00 Пропустить

0 Во втором случае, к счастью, обошлось без жертв. Опасные детские забавы запечатлел видеорегистратор одного из воронежских автомобилистов. Мужчина ехал по двору и чудом не сбил двух детей, которые перебегали дорогу.

На улице Россинского в Краснодаре водитель автомобиля БМВ отвлекся на телефон и наехал на школьника, который не посмотрел по сторонам и пытался перебежать дорогу. 2024-03-26T11:50:38+03:00 Пропустить На улице Россинского в Краснодаре водитель автомобиля БМВ отвлекся на телефон и наехал на школьника, который не посмотрел по сторонам и пытался перебежать дорогу.