FISHKINET
Сообщество Аварии 7816 постов • 564 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Осторожно, дети!

Осторожно, дети!

Автор:
26 марта 2024 11:50
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дети   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
1461
2
3
Помимо самокатов/велосипедов и курьеров всегда нужно помнить о возможных неожиданных ситуациях с детьми. В первом случае рядом со школой 5-классник выскочил на дорогу не посмотрев по сторонам и тут же был сбит 60-летней женщиной на автомобили Джили. Школьника госпитализировали в детскую хирургию Лидской ЦРБ (Белоруссия).
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дети   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
rudenkov 2 часа назад
Детки ещё те.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
2k
CAIIIKA1908 20 секунд назад
Два видео-два примера: как не надо ездить и как надо.
В первом тетя-мотя провтыкала ситуацию, там издалека было видно переход и бегущих к нему детей, надо было скорость снизить и приготовиться к торможению.
Во втором случае водила выбрал безопасную скорость и ногу скорей всего над тормозом держал, вот и успел среагировать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Михаил 6 минут назад
у нас так стак студент в мобиле завис и под тралик шагнул
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Neo 58 минут назад
Подавляющее большинство наездов происходит по рас3,14..дяйству пешеходов и невнимательности водителей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий Час назад
ну не учат сегодня детей в школах....как вести себя при переходе улицы/дороги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Никита Сергеевич Час назад
На первом видео явная вина водителя. Однозначно. Обсуждать нечего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
287
Dima 2 часа назад
1, 3 водятлы даже не думали скорость снижать перед ПП.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
79k
Viktor 2 часа назад
У моего коллеги по работе (в то время, когда я своими ещё не обзавёлся) сын лет семи погиб по колёсами, очень нехорошее впечатление осталось со мной на всю жизнь! Поэтому своих детей я дрессировал переходить дорогу до автоматизма.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Vacony 2 часа назад
ну первое мадам 100 виновна.... даже встречка на бехе и то притормаживала ДО перекрестка...
на втором детки неадекваты...не буду про национальность... но родители не вложили в голову что не выбегают из за машин НИКОГДА,
ну а третье просто решили не смотреть никуда и закрыть глаза оба....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
КВТИУ-80 2 часа назад
Может скажу и глупость, но пора ввести жестко контролируемое требование, что на переходе бегать НЕЛЬЗЯ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
296
Михаил КВТИУ-80 44 минуты назад
Ну так то в правилах и так русским по белому написано "пешеход переходит дорогу". ПЕРЕХОДИТ. Не перебегает, не перепрыгивает, не переползает, а именно переходит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1280 постов (1296 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

55166



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Первые последствия теракта в "Крокусе". В Москве начались массовые проверки мигрантов
Первые последствия теракта в "Крокусе". В Москве начались массовые проверки мигрантов
Ракета с кораблём "Союз МС-25" успешно стартовала с Байконура
Ракета с кораблём "Союз МС-25" успешно стартовала с Байконура
Набирающие популярность в сообществах
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Дедушка жанрового кино — творческий путь культового режиссера Джона Карпентера⁠⁠
Дедушка жанрового кино — творческий путь культового режиссера Джона Карпентера⁠⁠
Летящие журавли и слезы ручьем
Летящие журавли и слезы ручьем
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Прикол#автомир#интересно#теракт#позитив#Крокус сити холл#фильм#задержание#роль
#фото#автомобили#в мире#факты#аварии#авто аварии#забавно#улыбнуло#полиция#милота
#Юмор#машина#кот#ДТП#люди#кошка#кино#история#актеры#США
Что делать, если задел чужую машину, но при этом нет повреждений Что делать, если задел чужую машину, но при этом нет повреждений Отважный лётчик Отважный лётчик Нежданчик прилетел от грузовика Нежданчик прилетел от грузовика Мы конечно ему "верим" Мы конечно ему "верим" Разбился через месяц после того, как получил права Разбился через месяц после того, как получил права Уходя от ДТП сбил женщину с ребёнком в коляске Уходя от ДТП сбил женщину с ребёнком в коляске

На что жалуетесь?

Вернуться