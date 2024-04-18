FISHKINET
Сообщество Аварии 7917 постов • 565 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Хотел всех перехитрить

Хотел всех перехитрить

Автор:
18 апреля 2024 10:41
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   ЖД переезд   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   преступление и наказание   смертельное ДТП   
1408
2
1
Рядом с ж/д станцией Ройка в Кстовском районе столкнулись легковушка и грузовой поезд. Водитель автомобиля ВАЗ-2107 решил не стоять на семафоре, как все остальные, а объехать по встречной полосе. План не удался. В результате столкновение с поездом погибла пассажирка автомобиля. Водитель госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии. В СК на транспорте также отметили, что машинисты поезда попытались применить экстренное торможение, но наезд на автомобиль предотвратить не удалось.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   ЖД переезд   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   преступление и наказание   смертельное ДТП   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Booka1a Час назад
ладно бы сам выпилиллся, долб**ба не жалко, пассажирку убил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Евгений 6 минут назад
Нда. Еще и паровоз остановился не проехав переезд, остальные водилы сказали этому идиоту огромное спасибо. Интересно в подобных случаях состав стоит до приезда дпс или ему можно все таки отъехать немного и освободить переезд?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Гвоздь 8 минут назад
а поезд-то быстро затормозил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
vasilykopkov 14 минут назад
Мы успели.
В гости к богу не бывает опозданий.

(с) В.С. Высоцкий
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
ron Полчаса назад
надеюсь он успел, куда спешил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр 40 минут назад
офигеть. это уникум просто за рулем. сколько ему лет, что он так лихо ездит как в ГТА?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Matrosskin 43 минуты назад
Табличка правильная ( хотя не факт, что имбицил в жиге смог бы её прочитать и понять)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Vacony 47 минут назад
странно... пьяный ? .. трезвый бы ну торопился ты , как Доминик в форсаже, ну так газуй и лети... А тут встал в очередь.. медленно вырулил... и явно не на скорости ехал дальше раздумывая... так бы успел, если бы спешил... а по факту результат плачевный...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин Час назад
Всё-таки для получения водительских прав прохождение одного психиатра мало. Нужно хотя бы как на получение оружия - комплексное, комиссинное психиатрическое освидетельствование с тестированием, в том числе на показатели умственного развития.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
442
DuckTales Час назад
Хитрец какой ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Отвратительный Мужик Час назад
Так выглядит пожизненное лишение прав.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
442
DuckTales Отвратительный Мужик Час назад
если выживет ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1378 постов (1395 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

59292



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Крыму иностранцам запретили работать в 35 сферах деятельности
В Крыму иностранцам запретили работать в 35 сферах деятельности
По мотивам Идиократии: кто бы мог подумать, что комедия однажды превратится в документалку?!
По мотивам Идиократии: кто бы мог подумать, что комедия однажды превратится в...
Набирающие популярность в сообществах
Исчезнувшего немецкого миллиардера нашли в Москве
Исчезнувшего немецкого миллиардера нашли в Москве
Мемы из соцсетей. Свежак за 16 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 16 апреля
Распродажа пылесосов Roborock: Q8 MAX и Dyad Pro Combo
Распродажа пылесосов Roborock: Q8 MAX и Dyad Pro Combo
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомир#люди#кот#ДТП#фильм#кошка#Пёс#факты
#животные#автомобили#Прикол#интересное#история#милота#Автовсячина#забавно#кино#подборка
#интересно#машина#в мире#собака#аварии#авто аварии#Реакция#США#позитив#Россия
Самый тонкий защищенный телефон на базе Android 14 Самый тонкий защищенный телефон на базе Android 14 Старый врунишка пытался переложить ответственность Старый врунишка пытался переложить ответственность Четверо школьников попали под машину в Волгограде Четверо школьников попали под машину в Волгограде Газу до отказу. Перепутала педали и припарковалась в дом Газу до отказу. Перепутала педали и припарковалась в дом Шашечная партия проиграна Шашечная партия проиграна "Придурок, доездился?". Пьяный водитель, лишённый прав за наркотики, чуть не сбил пешеходов "Придурок, доездился?". Пьяный водитель, лишённый прав за наркотики, чуть не сбил пешеходов

На что жалуетесь?

Вернуться