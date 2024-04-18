Хотел всех перехитрить

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Рядом с ж/д станцией Ройка в Кстовском районе столкнулись легковушка и грузовой поезд. Водитель автомобиля ВАЗ-2107 решил не стоять на семафоре, как все остальные, а объехать по встречной полосе. План не удался. В результате столкновение с поездом погибла пассажирка автомобиля. Водитель госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии. В СК на транспорте также отметили, что машинисты поезда попытались применить экстренное торможение, но наезд на автомобиль предотвратить не удалось.
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