Обгон через сплошную с летальным исходом

В Татарстане на 102 км автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск – М7 27-летний водитель внедорожника Майбах при обгоне по встречной полосе столкнулся с поворачивающей налево Нивой. В результате аварии в Ниве погиб водитель и пассажир. Сообщается, что на Майбахе с мая 2023 года числится 164 штрафа за нарушения ПДД, 160 из них оплачены.

0 По предварительным данным за рулем Майбаха находился бывший сотрудник Росгвардии, а ныне директор ООО ДГМ Казань.

В Татарстане на 102 км автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск – М7 27-летний водитель внедорожника Майбах при обгоне по встречной полосе столкнулся с поворачивающей налево Нивой. В результате аварии в Ниве погиб водитель и пассажир. Сообщается, что на Майбахе с мая 2023 года числится 164 штрафа за нарушения ПДД, 160 из них оплачены. 2024-04-19T10:19:48+03:00 Пропустить

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