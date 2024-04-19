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Обгон через сплошную с летальным исходом

Обгон через сплошную с летальным исходом

Автор:
19 апреля 2024 10:19
Сообщество : Аварии
Метки: Maybach   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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В Татарстане на 102 км автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск – М7 27-летний водитель внедорожника Майбах при обгоне по встречной полосе столкнулся с поворачивающей налево Нивой. В результате аварии в Ниве погиб водитель и пассажир. Сообщается, что на Майбахе с мая 2023 года числится 164 штрафа за нарушения ПДД, 160 из них оплачены.

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Метки: Maybach   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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Павел Коваленко Час назад
тварь убил двух человек
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31k
Григорий 20 минут назад
Законы надо менять. 164 штрафа за 11 месяцев. Это каждые 2 дня штраф.
Такому говну доверять средство повышенной опасности?
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3k
sers 22 минуты назад
Перед нивой смотрел в зеркала и принял в право. Нива видимо поворотник включил в последний момент перед поворотом. За нивой не принял в право, видимо поворотник не включен был. Майбах летел как самолет, летел бы низко успел бы от тормозиться, тормозил по факту увиденного маневра.
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1k
dancerxp 36 минут назад
Не оправдывая действий водителя Мерса, Нивовод тоже молодец, смотреть же надо.
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8k
Станислав 2 часа назад
Посадят как Ефремова?
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17k
Booka1a 2 часа назад
четкое ощущение, что этот [мат] мог увести машину в кусты, но передумал
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1382 поста (1401 в горячем)

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