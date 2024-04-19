Обгон через сплошную с летальным исходом

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В Татарстане на 102 км автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск – М7 27-летний водитель внедорожника Майбах при обгоне по встречной полосе столкнулся с поворачивающей налево Нивой. В результате аварии в Ниве погиб водитель и пассажир. Сообщается, что на Майбахе с мая 2023 года числится 164 штрафа за нарушения ПДД, 160 из них оплачены.
По предварительным данным за рулем Майбаха находился бывший сотрудник Росгвардии, а ныне директор ООО ДГМ Казань.
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Такому говну доверять средство повышенной опасности?
Но при этом также ясно видно, что машины притормаживают перед перекрестком, что однозначно означает готовность одной из машин повернуть. В такой ситуации водитель джипа обязан был предусмотреть ситуацию, что поворот будет осуществляться головной машиной налево. Так что хз как суд посмотрит, тут скорее обоюдка все таки