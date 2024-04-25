В России появится онлайн-платформа для торговли автомобилями между дилерами

Также они смогут участвовать в аукционах битых транспортных средств. Размещение объявлений для сторонних юридических лиц стоит 1000 рублей. Члены ассоциации "Российские автодилеры" будут платить 500 рублей.



Пользователи платформы также смогут зарегистрировать автомобиль в ГИБДД, застраховать его по КАСКО или ОСАГО, а также оформить доставку.



Проект обойдется в 60-100 млн рублей, большая часть которых будет потрачена на развитие IT-инфраструктуры. Сейчас создатели платформы ищут инвесторов и привлекают региональных дилеров для использования новой онлайн-площадки.



Главное, чтобы для простых граждан автомобили ещё сильнее не подорожали после таких "нововведений".