В России появится онлайн-платформа для торговли автомобилями между дилерами

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Сервис обещают запустить уже в этом году. Ресурс доступен только для юридических лиц. Дилеры смогут продавать и покупать новые и подержанные автомобили.
Также они смогут участвовать в аукционах битых транспортных средств. Размещение объявлений для сторонних юридических лиц стоит 1000 рублей. Члены ассоциации "Российские автодилеры" будут платить 500 рублей.
Пользователи платформы также смогут зарегистрировать автомобиль в ГИБДД, застраховать его по КАСКО или ОСАГО, а также оформить доставку.
Проект обойдется в 60-100 млн рублей, большая часть которых будет потрачена на развитие IT-инфраструктуры. Сейчас создатели платформы ищут инвесторов и привлекают региональных дилеров для использования новой онлайн-площадки.
Главное, чтобы для простых граждан автомобили ещё сильнее не подорожали после таких "нововведений".
Пользователи платформы также смогут зарегистрировать автомобиль в ГИБДД, застраховать его по КАСКО или ОСАГО, а также оформить доставку.
Проект обойдется в 60-100 млн рублей, большая часть которых будет потрачена на развитие IT-инфраструктуры. Сейчас создатели платформы ищут инвесторов и привлекают региональных дилеров для использования новой онлайн-площадки.
Главное, чтобы для простых граждан автомобили ещё сильнее не подорожали после таких "нововведений".
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