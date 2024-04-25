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В России появится онлайн-платформа для торговли автомобилями между дилерами

В России появится онлайн-платформа для торговли автомобилями между дилерами

Автор:
25 апреля 2024 15:08
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   автосалон   дилер   машина   сервис   
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Сервис обещают запустить уже в этом году. Ресурс доступен только для юридических лиц. Дилеры смогут продавать и покупать новые и подержанные автомобили.
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Метки: Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   автосалон   дилер   машина   сервис   
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3  комментария
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6k
hhwost Час назад
ничего не понятно но я рад за дилеров
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33k
Юрьевич 52 минуты назад
"Проект обойдется в 60-100 млн рублей"
Интересно из чьего кармана?
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Добрый Бабайка
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