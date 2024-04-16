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Заправляйся, кто может! Бензин снова подорожает

Заправляйся, кто может! Бензин снова подорожает

Автор:
16 апреля 2024 13:40
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   бензин   машина   цены   
1230
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Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина предупреждает о том, что к майским праздникам из-за начала дачного сезона в России ожидается резкий рост спроса на бензин. Это, в свою очередь, может привести к повышению цен на топливо.

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Метки: Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   бензин   машина   цены   
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14  комментариев
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3k
Saplus Час назад
"Доллар упал - бензин подорожает. Доллар поднялся - бензин подорожает. Весной подорожает. И осенью. При любой непонятной фигне - бензин подорожает."
(Подсказка для экспертов)
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0
Игорь 3 минуты назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, больше негде...

Cейчас ищу любую работу, но пока ничего не наxодится. Готов на любую подработку, а сейчас дома есть абсолютно нечего.
Oт голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого. Oдолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Xоть на булку xлеба, xоть на килограмм картошки.

Eсли оставите контакты, то я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личныx сообщенияx. Я верну 100%!

Пополните, пожалуйста, номер телефона на любую сумму: 8 952 1336510 (баланс номера телефона у оператора или по CБП)

Заранее большое Вам человеческое спасибо.
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−11
Iaroslav 5 минут назад
Все равно в 3 раза дешевле, чем в Европе. Надо спасибо чиновникам сказать.
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3k
Остап_Бендер_Задунайский 11 минут назад
По 62 р уже....
"уважаемые" чиновники
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4k
Василий Афиногенов Час назад
значит снова будут грабить(С) Свадьба В Малиновке
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13k
Karelian Час назад
Только с заправки, 92й подорожал на 20 копеек.
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33k
Юрьевич 2 часа назад
"Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина предупреждает о том, что к майским праздникам из-за начала дачного сезона в России ожидается резкий рост спроса на бензин. Это, в свою очередь, может привести к повышению цен на топливо."
"Эксперт добавила, что рост стоимости топлива будет незначительным и ожидается, что цены на бензин поднимутся максимум на 0,5%"

Нормальный такой "эксперт" . Резюме из её поноса: на майские ожидается резкий рост цен на бензин на незначительные 0.5%

Ахрененный эксперт... у нас каждую весну под посевную растут цены на топливо, потом под осень - под уборочную. Государство делает вид что борется с этим...
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22
idlefish Геннадий Полчаса назад
Если пешком ходить, то кушать сильно хочется и обувь снашивается быстро.
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Добрый Бабайка
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