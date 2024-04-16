Заправляйся, кто может! Бензин снова подорожает

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Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина предупреждает о том, что к майским праздникам из-за начала дачного сезона в России ожидается резкий рост спроса на бензин. Это, в свою очередь, может привести к повышению цен на топливо.
Бунина отметила, что спрос на бензин в это время может увеличиться в разы, и заправочные станции не упустят возможности заработать путем повышения цен.
Эксперт добавила, что рост стоимости топлива будет незначительным и ожидается, что цены на бензин поднимутся максимум на 0,5%, хотя конкретные цифры могут отличаться в зависимости от региона.
Бунина также отметила, что временная остановка работы Орского нефтеперерабатывающего завода из-за паводка не окажет значительного влияния на стоимость нефтепродуктов.
Отмечается, что завод имеет запасы готовой продукции и способен продолжать отгрузку через железнодорожную станцию «Никель».
В данный момент правительство ищет способы сдерживания цен на бензин. Ведется обсуждение и разработка комплекса мер, которые помогут сдержать рост цен на топливо, особенно в период высокого спроса.
В рамках борьбы с ростом цен на бензин и дизельное топливо предлагается изменить подход к закупке нефтепродуктов. Согласно предложению Александра Новака, производители нефтепродуктов должны будут заключать прямые договоры с другими компаниями по ценам, установленным на торгах, вместо проведения покупок на бирже.
На данный момент крупнейшие компании должны продавать определенный процент произведенного топлива на торгах. Однако, некоторые нефтяные компании обходят это требование, закупая топливо у конкурентов. По мнению Новака, новый подход позволит лучше контролировать процессы реализации и ценообразования на рынке топлива.
Эксперт добавила, что рост стоимости топлива будет незначительным и ожидается, что цены на бензин поднимутся максимум на 0,5%, хотя конкретные цифры могут отличаться в зависимости от региона.
Бунина также отметила, что временная остановка работы Орского нефтеперерабатывающего завода из-за паводка не окажет значительного влияния на стоимость нефтепродуктов.
Отмечается, что завод имеет запасы готовой продукции и способен продолжать отгрузку через железнодорожную станцию «Никель».
В данный момент правительство ищет способы сдерживания цен на бензин. Ведется обсуждение и разработка комплекса мер, которые помогут сдержать рост цен на топливо, особенно в период высокого спроса.
В рамках борьбы с ростом цен на бензин и дизельное топливо предлагается изменить подход к закупке нефтепродуктов. Согласно предложению Александра Новака, производители нефтепродуктов должны будут заключать прямые договоры с другими компаниями по ценам, установленным на торгах, вместо проведения покупок на бирже.
На данный момент крупнейшие компании должны продавать определенный процент произведенного топлива на торгах. Однако, некоторые нефтяные компании обходят это требование, закупая топливо у конкурентов. По мнению Новака, новый подход позволит лучше контролировать процессы реализации и ценообразования на рынке топлива.
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Метки: Автовсячина Россия авто автомир автомобили бензин машина цены
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"уважаемые" чиновники
На той неделе был на заправке по 57. Грусть.
Подскажите, автомобиль изменился! Вопросов нет. Но к слову, если бы я заправлял свой нынешний автомобиль в то время... то, о чудо, он бы поехал! Потому что бензин и есть бензин. Чудеса)
"Эксперт добавила, что рост стоимости топлива будет незначительным и ожидается, что цены на бензин поднимутся максимум на 0,5%"
Нормальный такой "эксперт" . Резюме из её поноса: на майские ожидается резкий рост цен на бензин на незначительные 0.5%
Ахрененный эксперт... у нас каждую весну под посевную растут цены на топливо, потом под осень - под уборочную. Государство делает вид что борется с этим...