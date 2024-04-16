Заправляйся, кто может! Бензин снова подорожает

Бунина отметила, что спрос на бензин в это время может увеличиться в разы, и заправочные станции не упустят возможности заработать путем повышения цен.



Эксперт добавила, что рост стоимости топлива будет незначительным и ожидается, что цены на бензин поднимутся максимум на 0,5%, хотя конкретные цифры могут отличаться в зависимости от региона.



Бунина также отметила, что временная остановка работы Орского нефтеперерабатывающего завода из-за паводка не окажет значительного влияния на стоимость нефтепродуктов.



Отмечается, что завод имеет запасы готовой продукции и способен продолжать отгрузку через железнодорожную станцию «Никель».



В данный момент правительство ищет способы сдерживания цен на бензин. Ведется обсуждение и разработка комплекса мер, которые помогут сдержать рост цен на топливо, особенно в период высокого спроса.



В рамках борьбы с ростом цен на бензин и дизельное топливо предлагается изменить подход к закупке нефтепродуктов. Согласно предложению Александра Новака, производители нефтепродуктов должны будут заключать прямые договоры с другими компаниями по ценам, установленным на торгах, вместо проведения покупок на бирже.



На данный момент крупнейшие компании должны продавать определенный процент произведенного топлива на торгах. Однако, некоторые нефтяные компании обходят это требование, закупая топливо у конкурентов. По мнению Новака, новый подход позволит лучше контролировать процессы реализации и ценообразования на рынке топлива.