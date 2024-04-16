Стал известен ресурс двигателей китайских автомобилей

Андрей Попков считает, что поездки на такси в России в 2024 году подорожают на 30% не только по вышеуказанной причине. Другой причиной роста цен на услуги такси является увеличение стоимости иномарок, которые составляют основу российского рынка автомобилей. Китайские автомобильные бренды уже повысили цены на 11% в этом году. И это не предел. Из-за отсутствия конкуренции со стороны западных автопроизводителей повышения цен на новые автомобили не избежать.



Попков отмечает, что в прошлом году расходы россиян на такси выросли более чем на четверть, а в 2023 году жители РФ совершили 75 млн транзакций по картам на сумму 26,7 млрд рублей только за услуги такси.



Большинство экспертов считает, что в ближайшие год-два российские владельцы китайских автомобилей столкнутся с большими проблемами. Почти все китайские производители не имеют сервисных центров в России и в ближайшее время не намерены их открывать, так как это им просто не выгодно.



Это означает, что владельцы китайских авто в ближайшее время не смогут получить квалифицированную сервисную помощь и поддержку, которую ранее получали владельцы европейских машин, и которую в данный момент в полном объеме получают владельцы отечественных автомобилей.



Первые владельцы китайских автомобилей в России, которые уже столкнулись с проблемами, начинают избавляться от своих авто. Они предпочитают купить взамен новую «Ладу» или подержанную, но надёжную иномарку.



Эксперты считают, что в ближайшие два года средняя стоимость подержанного китайского автомобиля резко упадет — до 30-50% от первоначальной стоимости.