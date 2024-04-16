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Стал известен ресурс двигателей китайских автомобилей

Стал известен ресурс двигателей китайских автомобилей

Автор:
16 апреля 2024 15:33
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ДВС   Китай   авто   автомир   автомобили   двигатель   машина   ресурс   
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После введения санкций против России китайские автопроизводители воспользовались ситуацией и усилили свою деятельность на российском рынке. В результате такой экспансии китайские автомобили стали широко распространены в нашей стране. Парк китайских автомобилей пока достаточно молод и многие эксперты, а также автомобилисты задаются вопросом - каков ресурс двигателей ввозимых в Россию китайских автомобилей?

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Метки: Автовсячина   ДВС   Китай   авто   автомир   автомобили   двигатель   машина   ресурс   
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9  комментариев
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7k
Трям Час назад
"в ближайшие два года средняя стоимость подержанного китайского автомобиля резко упадет до 30-50% от первоначальной стоимости."
Чушь какая! Купил китайца - всё! Сразу стоимость -50%
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168
Евгений Бобр 57 секунд назад
Иномарки сами ушли от нас вот и все. Будем поддерживаь Китайскокго и нашего производителя, хочу сказать что и бмв и т.д. тоже не сразу стали хорошего качества!
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59k
Парагвайский шпион 21 минуту назад
ОЧередное лобби от ВАЗа. За годы сотрудничества с Рено - Ниссан они не осилили сделать коробку-автомат. Я уж молчу про полный привод. А то, как развиваются события, почему-то наводят на мысль, что они и дальше не собираются ничего предпринимать. Убогий дизайн, убогое качество, убогий сервис. Вот что нас ждет. Ну или могучая думина прилетит ВАЗу по башке и они начнут как-то двигать поршнями пошустрей.
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61k
turyst 36 минут назад
И что? Мир одноразовых вещей победил. Увы.
Весь автопром такой.
Наши не лучше.

Просто цены на автомобили у нас завышены.
Если бы тот "китаец", что стоит у нас два миллиона, стоил бы, как в Китае, один миллион, вопросов бы было меньше.
И если бы запчасти дешевле стоили.
Отъездил ресурс, заменил на новый.
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17k
Алексей 51 минуту назад
все понятно.... Переходим на китайский Москвич....

Ссылка www.youtube.com
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28k
Влад 57 минут назад
Крамольную вещь скажу, еврогавно ничуть не лучше. Если у движка на 1.5 литра мощность 130+ ждать больших пробегов могут только неисправимые оптимисты. В принципе причина указана верно - уменьшение объема при увеличении мощности, только это касается всех, а не одного Китая.
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3k
Жирный бот Час назад
вообще никаких пруфов.. Киа Риа 3 - хорошая, если послушать. Но двигатель G4FA Beijing Hyundai Motor Co. Китай.. Но вот двигатель JLH-4G20TDB Манджаро Китай копия двигателя B4204T23 от Volvo, конечно же гавно..
ТАЗам байкот, т.к они главные лоббисты увеличения поборов с импортных автомобилей.. Я бы понимал, если бы увеличение этих поборов шло в ногу с открытием новых площадок по сборке, выпуском новых моделей тазом, но нет, они просто хотят свои ведра продавать за больше денег..
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16k
Ёшкин кот Час назад
"Какие-то детали для ремонта можно заказать из Китая, но из-за логистики сроки доставки могут растянуться от нескольких недель до нескольких месяцев.
Андрей Попков считает, что поездки на такси в России в 2024 году подорожают на 30% не только по вышеуказанной причине. " (с)

Ну-да, ну-да. А как цены то поднимутся, так сроки-то доставки и уменьшаться...Да, Андрей Попков?

"Из-за отсутствия конкуренции со стороны западных автопроизводителей повышения цен на новые автомобили не избежать." (с)

Именно...именно поэтому цены и поднимуться.
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Добрый Бабайка
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