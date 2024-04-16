Стал известен ресурс двигателей китайских автомобилей

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После введения санкций против России китайские автопроизводители воспользовались ситуацией и усилили свою деятельность на российском рынке. В результате такой экспансии китайские автомобили стали широко распространены в нашей стране. Парк китайских автомобилей пока достаточно молод и многие эксперты, а также автомобилисты задаются вопросом - каков ресурс двигателей ввозимых в Россию китайских автомобилей?
Естественно, что первыми с данным вопросом столкнулись таксопарки, так как их автомобили ежемесячно наматывают тысячи километров. В последнее время участились жалобы от таксистов на проблемы с двигателями у китайских иномарок. Причем проблемы имеют массовый характер.
Выяснилось, что ресурс двигателей китайских автомобилей в такси составляет максимум 200 тысяч километров. Обычно же ресурс таких двигателей всего 120-150 тысяч километров.
Выяснилось, что ресурс двигателей китайских автомобилей в такси составляет максимум 200 тысяч километров. Обычно же ресурс таких двигателей всего 120-150 тысяч километров.
Согласно заявлению заместителя председателя межрегионального профсоюза «Таксист» Андрея Попкова, большинство китайских авто выпускаются с двигателями малого объема, которые имеют низкий ресурс из-за тонких стенок, худшей турбины и других факторов.
По его словам, ситуацию осложняет недоступность запчастей для китайских автомобилей. Починить двигатель китайского автомобиля в российских реалиях практически невозможно. Какие-то детали для ремонта можно заказать из Китая, но из-за логистики сроки доставки могут растянуться от нескольких недель до нескольких месяцев.
По его словам, ситуацию осложняет недоступность запчастей для китайских автомобилей. Починить двигатель китайского автомобиля в российских реалиях практически невозможно. Какие-то детали для ремонта можно заказать из Китая, но из-за логистики сроки доставки могут растянуться от нескольких недель до нескольких месяцев.
Андрей Попков считает, что поездки на такси в России в 2024 году подорожают на 30% не только по вышеуказанной причине. Другой причиной роста цен на услуги такси является увеличение стоимости иномарок, которые составляют основу российского рынка автомобилей. Китайские автомобильные бренды уже повысили цены на 11% в этом году. И это не предел. Из-за отсутствия конкуренции со стороны западных автопроизводителей повышения цен на новые автомобили не избежать.
Попков отмечает, что в прошлом году расходы россиян на такси выросли более чем на четверть, а в 2023 году жители РФ совершили 75 млн транзакций по картам на сумму 26,7 млрд рублей только за услуги такси.
Большинство экспертов считает, что в ближайшие год-два российские владельцы китайских автомобилей столкнутся с большими проблемами. Почти все китайские производители не имеют сервисных центров в России и в ближайшее время не намерены их открывать, так как это им просто не выгодно.
Это означает, что владельцы китайских авто в ближайшее время не смогут получить квалифицированную сервисную помощь и поддержку, которую ранее получали владельцы европейских машин, и которую в данный момент в полном объеме получают владельцы отечественных автомобилей.
Первые владельцы китайских автомобилей в России, которые уже столкнулись с проблемами, начинают избавляться от своих авто. Они предпочитают купить взамен новую «Ладу» или подержанную, но надёжную иномарку.
Эксперты считают, что в ближайшие два года средняя стоимость подержанного китайского автомобиля резко упадет — до 30-50% от первоначальной стоимости.
Попков отмечает, что в прошлом году расходы россиян на такси выросли более чем на четверть, а в 2023 году жители РФ совершили 75 млн транзакций по картам на сумму 26,7 млрд рублей только за услуги такси.
Большинство экспертов считает, что в ближайшие год-два российские владельцы китайских автомобилей столкнутся с большими проблемами. Почти все китайские производители не имеют сервисных центров в России и в ближайшее время не намерены их открывать, так как это им просто не выгодно.
Это означает, что владельцы китайских авто в ближайшее время не смогут получить квалифицированную сервисную помощь и поддержку, которую ранее получали владельцы европейских машин, и которую в данный момент в полном объеме получают владельцы отечественных автомобилей.
Первые владельцы китайских автомобилей в России, которые уже столкнулись с проблемами, начинают избавляться от своих авто. Они предпочитают купить взамен новую «Ладу» или подержанную, но надёжную иномарку.
Эксперты считают, что в ближайшие два года средняя стоимость подержанного китайского автомобиля резко упадет — до 30-50% от первоначальной стоимости.
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Чушь какая! Купил китайца - всё! Сразу стоимость -50%
Весь автопром такой.
Наши не лучше.
Просто цены на автомобили у нас завышены.
Если бы тот "китаец", что стоит у нас два миллиона, стоил бы, как в Китае, один миллион, вопросов бы было меньше.
И если бы запчасти дешевле стоили.
Отъездил ресурс, заменил на новый.
ТАЗам байкот, т.к они главные лоббисты увеличения поборов с импортных автомобилей.. Я бы понимал, если бы увеличение этих поборов шло в ногу с открытием новых площадок по сборке, выпуском новых моделей тазом, но нет, они просто хотят свои ведра продавать за больше денег..
Андрей Попков считает, что поездки на такси в России в 2024 году подорожают на 30% не только по вышеуказанной причине. " (с)
Ну-да, ну-да. А как цены то поднимутся, так сроки-то доставки и уменьшаться...Да, Андрей Попков?
"Из-за отсутствия конкуренции со стороны западных автопроизводителей повышения цен на новые автомобили не избежать." (с)
Именно...именно поэтому цены и поднимуться.