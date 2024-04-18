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Мигрантам хотят запретить работать в такси

Мигрантам хотят запретить работать в такси

Автор:
18 апреля 2024 13:37
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Россия   Такси   авто   автомир   автомобили   машина   мигрант   
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После теракта в «Крокус Сити Холле» часть регионов России запретили иностранным специалистам работать в перевозках, и эта практика в ближайшее время будет распространена на всю Россию, — заявила председатель «Общественного совета по развитию такси» Ирина Зарипова. Принимать на работу водителей-мигрантов уже запретили Новгородская, Тульская, Нижегородская и Самарская области.

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Метки: Автовсячина   Россия   Такси   авто   автомир   автомобили   машина   мигрант   
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12  комментариев
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17k
ron Час назад
За всех привезенных мигрантов должна быть персональная ответственность. Допустим, ты - начальник стройки, и хочешь закончить ее побыстрее и подешевле. Пожалуйста, приглашай мигрантов. Но! На конкретный объект и на конкретный срок. Появление их на других объектах или просроченные документы - помимо наказания ему, штраф тебе!
Кроме того, у всех приглашенных "специалистов" должен быть документ с информацией о том, КТО ИМЕННО их пригласил, кто за них ОТВЕЧАЕТ. И в случае ЧП, криминала и т.д. пригласивший ДОЛЖЕН ТАКЖЕ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Например, финансовую ответственность, штрафами. Избил кого-то твой подчиненный - его в тюрьму, тебе - от 5 миллионов штраф, в том числе и на лечение/восстановление пострадавшего.
И, разумеется, постоянный и жесткий контроль.
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7k
alex 21 минуту назад
Да пусть дорожает. Комфорт плюс вызываешь-из 7 водителей -6 мигрантов, а нах они нужны тут? Пусть к себе едут, экономику поднимают
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285
Евгений Ковалёв 21 минуту назад
Причём эти хитро жопые . Жён своих заставляют получать гражданство. А сами не хотят.
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−13
Игорь 22 минуты назад
Здpавcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, больше негде..

Cейчаc ищy любyю pаботy, но пока ничего не наxодитcя. Готов на любyю подpаботкy, а cейчаc дома еcть абcолютно нечего.
Oт голода почти теpяю cознание. Oдолжить пpоcто не y кого. Oдолжите, пожалyйcта, на едy pyблей 100-200. Xоть на бyлкy xлеба, xоть на килогpамм каpтошки.

Еcли оcтавите контакты, то я готов веpнyть c пеpвой заpплаты (пеpеведy на каpтy или номеp телефона). В этом cлyчае оcтавьте cвои контакты в личныx cообщенияx. Я веpнy 100%!

Пополните, пожалyйcта, номеp телефона на любyю cyммy: 8-952-133-65-10 (баланc номеpа телефона y опеpатоpа или по CБП)

Заpанее большое Вам человечеcкое cпаcибо.
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2k
просто программист Полчаса назад
Чего тянуть? гнать их всех, все миллионы паразитов
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7k
Трям Час назад
Опять только "хотят". Хотеть это как песдеть! Чуркам и косоглазым можно только улицы подметать и на стройках работать - все.
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1k
Glassy Час назад
"Эксперты считают,..." - расстрелять!
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9k
Alex Час назад
Этих тварей надо поганой метлой гнать.
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13k
Б.Касторский Час назад
Вот и не знаю. Такси дорожает и это заметно. Понимаю, что мера правильная. Но кем заменять?
Почему для меня не критично, что мигрант работает в такси? Такси имеет ГНЗ и легко отслеживается, получается, что водитель всегда под контролем. Я не разговариваю в такси, главное чтобы довезли без происшествий. Вот контроль за действиями мигранта вне работы! Тут действительно важно.
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168
Чувак-в-багажнике Б.Касторский Час назад
Есть черные схемы, о которых мы мало знаем. например, заказ в Яндекс-Такси берет один водитель, но он тут же скидывает его своим соплеменникам, которые в Яндекс-Такси давно забанены. Яндекс, оказывается, это не проверяет, ему важно стегануть свои комиссионные. Вы же помните, что четверо террористов из крокуса купили машину, чтобы таксовать, одну на четверых? Вы же не думаете, что они все вчетвером зарегались бы у провайдера такси? Максимум, один, а может, вообще кто-то посторонний... Вот где яма глубиной в бесконечность
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10k
Гвоздь Час назад
>где русский язык является государственным языком
*используется наравне с государственным. Но это правильно.
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Добрый Бабайка
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