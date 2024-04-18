Мигрантам хотят запретить работать в такси

После теракта в «Крокус Сити Холле» часть регионов России запретили иностранным специалистам работать в перевозках, и эта практика в ближайшее время будет распространена на всю Россию, — заявила председатель «Общественного совета по развитию такси» Ирина Зарипова. Принимать на работу водителей-мигрантов уже запретили Новгородская, Тульская, Нижегородская и Самарская области.

0 В настоящее время запрещено водить такси мигрантам, за исключением граждан Киргизии, Казахстана и Белоруссии, где русский язык является государственным языком.



Эксперты считают, в отрасли существует дефицит кадров, а запрет на работу в такси мигрантам неизбежно приведёт к увеличению тарифов, что может негативно сказаться на экономическом положении регионов.