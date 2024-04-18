Мигрантам хотят запретить работать в такси

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После теракта в «Крокус Сити Холле» часть регионов России запретили иностранным специалистам работать в перевозках, и эта практика в ближайшее время будет распространена на всю Россию, — заявила председатель «Общественного совета по развитию такси» Ирина Зарипова. Принимать на работу водителей-мигрантов уже запретили Новгородская, Тульская, Нижегородская и Самарская области.
В настоящее время запрещено водить такси мигрантам, за исключением граждан Киргизии, Казахстана и Белоруссии, где русский язык является государственным языком.
Эксперты считают, в отрасли существует дефицит кадров, а запрет на работу в такси мигрантам неизбежно приведёт к увеличению тарифов, что может негативно сказаться на экономическом положении регионов.
Эксперты считают, в отрасли существует дефицит кадров, а запрет на работу в такси мигрантам неизбежно приведёт к увеличению тарифов, что может негативно сказаться на экономическом положении регионов.
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Метки: Автовсячина Россия Такси авто автомир автомобили машина мигрант
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Кроме того, у всех приглашенных "специалистов" должен быть документ с информацией о том, КТО ИМЕННО их пригласил, кто за них ОТВЕЧАЕТ. И в случае ЧП, криминала и т.д. пригласивший ДОЛЖЕН ТАКЖЕ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Например, финансовую ответственность, штрафами. Избил кого-то твой подчиненный - его в тюрьму, тебе - от 5 миллионов штраф, в том числе и на лечение/восстановление пострадавшего.
И, разумеется, постоянный и жесткий контроль.
Cейчаc ищy любyю pаботy, но пока ничего не наxодитcя. Готов на любyю подpаботкy, а cейчаc дома еcть абcолютно нечего. Oт голода почти теpяю cознание. Oдолжить пpоcто не y кого. Oдолжите, пожалyйcта, на едy pyблей 100-200. Xоть на бyлкy xлеба, xоть на килогpамм каpтошки.
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Заpанее большое Вам человечеcкое cпаcибо.
Ну а все эти запреты на профессию только ускорят криминализацию понаехавшихтут...
Почему для меня не критично, что мигрант работает в такси? Такси имеет ГНЗ и легко отслеживается, получается, что водитель всегда под контролем. Я не разговариваю в такси, главное чтобы довезли без происшествий. Вот контроль за действиями мигранта вне работы! Тут действительно важно.
*используется наравне с государственным. Но это правильно.