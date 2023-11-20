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Сначала обвинили одного водителя, затем разобрались и обвинили другого

Сначала обвинили одного водителя, затем разобрались и обвинили другого

Автор:
20 ноября 2023 10:05
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   ПДД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   вина   машина   
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В Чебоксарах на улице Шумилова в случившимся ДТП признали виновной женщину-водителя на Хонде и составили на неё протокол за препятствование обгону, но позже протокол отменили, так как в ГИБДД пришли к выводу, что поворотник женщина включила заблаговременно.
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Метки: Видео   ДТП   ПДД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   вина   машина   
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15  комментариев
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2k
Александр Час назад
ГИБДД, а там разве перед поворотом налево не должно быть сплошной линии, которая как бы говорит что обгон запрещен?!
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16k
Vital Idol 10 минут назад
Какой-такой обгон-вагон? Чуркотаз только по встрече и ездит всегда...
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25k
Павел Плеханов 54 минуты назад
ПДД п.11.2. Водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если:
...
транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево;
...
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114k
Z_Павел Юрьевич_V Час назад
Давно уже пора запретить обгоны на перекрестках. Любых. Это замечание не относится к этому конкретному видео, тут, похоже, въезд во двор, но и таких летунов поубавится.
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34k
Fat Lynx 2 часа назад
А кто у нас на тонированной приоре?
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58k
alertol 2 часа назад
Как и тут на фишках, сначала смотрят на стереотипы, а уже потом на видео.
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