Сначала обвинили одного водителя, затем разобрались и обвинили другого

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В Чебоксарах на улице Шумилова в случившимся ДТП признали виновной женщину-водителя на Хонде и составили на неё протокол за препятствование обгону, но позже протокол отменили, так как в ГИБДД пришли к выводу, что поворотник женщина включила заблаговременно.
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Метки: Видео ДТП ПДД аварии авто авто аварии автомир автомобили вина машина
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...
транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево;
...
Типа, однажды пришло два штрафа за одно нарушение.
И ведущие такие, как болванчики головами мотают: да, мол, проблема с этими камерами.
А то, что этого скота даже два штрафа не могут заставить ездить по-людски, они даже не хотят видеть.