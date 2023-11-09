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Спешили на помощь к одному, а увезли двух других

Спешили на помощь к одному, а увезли двух других

Автор:
09 ноября 2023 10:37
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Краснодар   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   скорая помощь   
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7 ноября в Краснодаре легковой автомобиль врезался в скорую помощь с включёнными проблесковыми маячками и сиреной. Машину скорой помощи отбросило на тротуар, где стояли люди. Сообщается, что медики спешили на вызов к ребёнку. В результате аварии пострадало 3 человека, двое пешеходов госпитализированы, водитель иномарки от госпитализации отказался.

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Метки: Видео   ДТП   Краснодар   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   скорая помощь   
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2  комментария
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babai65 Полчаса назад
Забрать права и прострелить коленки.
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Raingold Fischer Час назад
О поле водительниЦЕ думаю говорить не станем.
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