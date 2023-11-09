Спешили на помощь к одному, а увезли двух других

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7 ноября в Краснодаре легковой автомобиль врезался в скорую помощь с включёнными проблесковыми маячками и сиреной. Машину скорой помощи отбросило на тротуар, где стояли люди. Сообщается, что медики спешили на вызов к ребёнку. В результате аварии пострадало 3 человека, двое пешеходов госпитализированы, водитель иномарки от госпитализации отказался.
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