"Безмятежность". Как будто такое по 5 раз в день происходит

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В Севастополе до сих пор зелёные листья на деревьях - одним словом тепло и красиво, а мото/самокато-сезон ещё не завершился. 41-летняя женщина на БМВ не предоставила преимущество 43-летнему водителю электросамоката, который был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Сообщается, что поворот в этом месте запрещён.
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