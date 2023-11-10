"Безмятежность". Как будто такое по 5 раз в день происходит

В Севастополе до сих пор зелёные листья на деревьях - одним словом тепло и красиво, а мото/самокато-сезон ещё не завершился. 41-летняя женщина на БМВ не предоставила преимущество 43-летнему водителю электросамоката, который был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Сообщается, что поворот в этом месте запрещён.

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В Севастополе до сих пор зелёные листья на деревьях - одним словом тепло и красиво, а мото/самокато-сезон ещё не завершился. 41-летняя женщина на БМВ не предоставила преимущество 43-летнему водителю электросамоката, который был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Сообщается, что поворот в этом месте запрещён. 2023-11-10T12:58:44+03:00 Пропустить

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