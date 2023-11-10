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"Безмятежность". Как будто такое по 5 раз в день происходит

"Безмятежность". Как будто такое по 5 раз в день происходит

Автор:
10 ноября 2023 12:58
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Видео   ДТП   Женщина за рулём   Крым   Россия   Севастополь   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   электросамокат   
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В Севастополе до сих пор зелёные листья на деревьях - одним словом тепло и красиво, а мото/самокато-сезон ещё не завершился. 41-летняя женщина на БМВ не предоставила преимущество 43-летнему водителю электросамоката, который был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Сообщается, что поворот в этом месте запрещён.

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Метки: BMW   Видео   ДТП   Женщина за рулём   Крым   Россия   Севастополь   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   электросамокат   
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1  комментарий
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Александр 16 минут назад
Прям аж интересно, на чью сторону станут тутошние завсегдатаи
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