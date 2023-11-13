FISHKINET
Сообщество Аварии 7308 постов • 560 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Бес попутал или спешил грехи замаливать?

Бес попутал или спешил грехи замаливать?

Автор:
13 ноября 2023 11:29
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
1259
2
1
Водитель автомобиля Ниссан Альмера так сильно торопился, что пролетел по прямой через газон, зацепил столб, берёзу и храм Иоанна Предтечи в городе Заречный Пензенской области.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Кружок 36 минут назад
кто знает, что за трек?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Игорь Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Миха 36 минут назад
Прям к крыльцу такой подъехал, с разбитой в хлам мордой - покаяться спешил!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

36336



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Гардемарины 1787. Мир»: гардемарины, опять!
«Гардемарины 1787. Мир»: гардемарины, опять!
Безбилетник разбил нос контролёру в метро и поплатился
Безбилетник разбил нос контролёру в метро и поплатился
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Зверские фото
Зверские фото
Самая большая скидка в году на пылесосы ILife
Самая большая скидка в году на пылесосы ILife
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#история#ДТП#полиция#автомобили#автомир#девушки#кино#нападение
#животные#интересное#люди#мигранты#машина#интересно#Москва#дети#Мемы#сарказм
#в мире#СССР#факты#собака#аварии#авто аварии#кот#искусство#милота#Прикол
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Авария дня. Стоишь, никого не трогаешь и тут в водительскую дверь прилетает Камаз Авария дня. Стоишь, никого не трогаешь и тут в водительскую дверь прилетает Камаз Не пристегнулся и "полетел как птица". Второй попытки уже не будет Не пристегнулся и "полетел как птица". Второй попытки уже не будет Разорвало на части как игрушку Разорвало на части как игрушку Спешили на помощь к одному, а увезли двух других Спешили на помощь к одному, а увезли двух других Авария дня. Вырулила на встречную полосу и отправила 7 человек в больницу Авария дня. Вырулила на встречную полосу и отправила 7 человек в больницу

На что жалуетесь?

Вернуться