Бес попутал или спешил грехи замаливать?

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Водитель автомобиля Ниссан Альмера так сильно торопился, что пролетел по прямой через газон, зацепил столб, берёзу и храм Иоанна Предтечи в городе Заречный Пензенской области.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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