БезМозговВодитель обвинил дорожников в своём ДТП

17 ноября в Ростове-на-Дону на улице Текучева БМВ М4 врезался в бетонное ограждение и перевернулся. В результате происшествия никто не пострадал. Со слов водителя - он хотел перестроиться и не заметил ограждение, в последний момент мужчина пытался вырулить и перевернулся. Никаких знаков предупреждающих о ремонте он не видел, значит виноваты дорожные рабочие. Мужчина намерен взыскать компенсацию с дорожников через суд.

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17 ноября в Ростове-на-Дону на улице Текучева БМВ М4 врезался в бетонное ограждение и перевернулся. В результате происшествия никто не пострадал. Со слов водителя - он хотел перестроиться и не заметил ограждение, в последний момент мужчина пытался вырулить и перевернулся. Никаких знаков предупреждающих о ремонте он не видел, значит виноваты дорожные рабочие. Мужчина намерен взыскать компенсацию с дорожников через суд. 2023-11-20T09:40:33+03:00 Пропустить

Пользователи соцсетей пишут, что за день или два до полёта BMW был замечен дрифтующим на Театральной площади. 2023-11-20T09:40:33+03:00 Пропустить Пользователи соцсетей пишут, что за день или два до полёта BMW был замечен дрифтующим на Театральной площади.