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БезМозговВодитель обвинил дорожников в своём ДТП

БезМозговВодитель обвинил дорожников в своём ДТП

Автор:
20 ноября 2023 09:40
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   БезМозговВодитель   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дрифт   идиот   машина   
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17 ноября в Ростове-на-Дону на улице Текучева БМВ М4 врезался в бетонное ограждение и перевернулся. В результате происшествия никто не пострадал. Со слов водителя - он хотел перестроиться и не заметил ограждение, в последний момент мужчина пытался вырулить и перевернулся. Никаких знаков предупреждающих о ремонте он не видел, значит виноваты дорожные рабочие. Мужчина намерен взыскать компенсацию с дорожников через суд.

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Метки: BMW   БезМозговВодитель   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дрифт   идиот   машина   
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7  комментариев
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7k
Андрей 38 минут назад
"смотрите приехали сразу дорожники"...
дебил, это за тобой убирать приехали. Когда уже права пожизненно отбирать начнут у таких "водителей" ?
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34k
Юр21 7 минут назад
Быстро ехал, жопа стёр...(с)
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8k
Nikolay 7 минут назад
Напомнило - "В России есть только один запрещающий знак - бетонный блок поперёк дороги. Остальные - предупреждающие - "За проезд, возможно, придется заплатить".
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4k
ProstoBoBka 9 минут назад
Если не смотреть на дорогу и летать, конечно не увидишь знаков и бетонных ограждений!
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12k
Андрей Ма-С 16 минут назад
конечно не видно знаков когда он их снес к хлебеням
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14k
? ? ? 16 минут назад
это и был предупреждающий знак.. просто он из бетона
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18k
Alex ASK Полчаса назад
Дри(ф)стер обдристался
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