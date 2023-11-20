БезМозговВодитель обвинил дорожников в своём ДТП

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17 ноября в Ростове-на-Дону на улице Текучева БМВ М4 врезался в бетонное ограждение и перевернулся. В результате происшествия никто не пострадал. Со слов водителя - он хотел перестроиться и не заметил ограждение, в последний момент мужчина пытался вырулить и перевернулся. Никаких знаков предупреждающих о ремонте он не видел, значит виноваты дорожные рабочие. Мужчина намерен взыскать компенсацию с дорожников через суд.
Пользователи соцсетей пишут, что за день или два до полёта BMW был замечен дрифтующим на Театральной площади.
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Метки: BMW БезМозговВодитель Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили дрифт идиот машина
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дебил, это за тобой убирать приехали. Когда уже права пожизненно отбирать начнут у таких "водителей" ?