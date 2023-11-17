Повезло, что жив остался

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Вечером 16 ноября на 131 км трассы М-5 Урал на перекрёстке в районе ТЦ «КАДО» грузовой автомобиль КамАЗ столкнулся с двумя иномарками - Опель и Ягуар, которые следовали в направлении столицы. В результате аварии пострадал 43-летний водитель Ягуара. Его из покореженной машины доставали сотрудники МЧС с помощью гидравлического инструмента. По предварительным данным, мужчина получил переломы и ушиб грудной клетки. Его госпитализировали.
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