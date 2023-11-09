Авария дня. Вырулила на встречную полосу и отправила 7 человек в больницу

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Вечером 6 ноября на трассе Набережные Челны – Нижнекамск в Тукаевском районе 36-летняя женщина на автомобиле Лада Приора, получившая права менее месяца назад, была ослеплена фарами встречных автомобилей, не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем Лада ВИС под управлением 50-летнего мужчины.
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В результате ДТП в Приоре пострадали женщина-водитель , её 41-летний супруг, их 8-летняя дочь, а также двое сыновей 1 и 6 лет. В другом автомобиле пострадали водитель и 11-летний ребенок. С различными травмами пострадавшие были госпитализированы.
В Минздраве говорят, что оба водителя находятся в реанимации. Двоих детей в тяжелом состоянии на вертолете санавиации доставили в детскую больницу Казани. Ещё двое детей были доставлены в травматологию казанской больницы. Взрослый пассажир Приоры получил переломы плечевой кости.
В Минздраве говорят, что оба водителя находятся в реанимации. Двоих детей в тяжелом состоянии на вертолете санавиации доставили в детскую больницу Казани. Ещё двое детей были доставлены в травматологию казанской больницы. Взрослый пассажир Приоры получил переломы плечевой кости.
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PS/ Кресел детских не видно ни в одной
Да и тут не про скорость, а то что рулём дёрнула зачем-то. Нелепое ДТП получилось