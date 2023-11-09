Авария дня. Вырулила на встречную полосу и отправила 7 человек в больницу

В результате ДТП в Приоре пострадали женщина-водитель , её 41-летний супруг, их 8-летняя дочь, а также двое сыновей 1 и 6 лет. В другом автомобиле пострадали водитель и 11-летний ребенок. С различными травмами пострадавшие были госпитализированы.



В Минздраве говорят, что оба водителя находятся в реанимации. Двоих детей в тяжелом состоянии на вертолете санавиации доставили в детскую больницу Казани. Ещё двое детей были доставлены в травматологию казанской больницы. Взрослый пассажир Приоры получил переломы плечевой кости.