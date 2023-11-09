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Авария дня. Вырулила на встречную полосу и отправила 7 человек в больницу

Авария дня. Вырулила на встречную полосу и отправила 7 человек в больницу

Автор:
09 ноября 2023 10:20
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Вечером 6 ноября на трассе Набережные Челны – Нижнекамск в Тукаевском районе 36-летняя женщина на автомобиле Лада Приора, получившая права менее месяца назад, была ослеплена фарами встречных автомобилей, не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем Лада ВИС под управлением 50-летнего мужчины.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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5  комментариев
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7k
Vladimir 18 минут назад
Ехала, ехала, и тут на ровном месте внезапно ослепило. Либо дамочка что-то не договаривает, либо домыслы свидетелей.
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7k
Кружок 43 минуты назад
в СССР начинающим водителям было запрещено ездить в тёмное время суток.
Замечательное правило
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28k
Matrosskin 52 минуты назад
Ночь ? Никуя не видно ? Слепит встречка ? Надо поехать ещё быстрее, ведь быстрее поедешь - быстрее доедешь. Ну что тут может пойти не так ?
PS/ Кресел детских не видно ни в одной
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355
Konst 53 минуты назад
Надеюсь все выживут! Но гражданочке надо забыть про управление авто, тут думать надо, а там явно не чем!
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