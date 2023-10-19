Китайская Chery везёт в Россию компактный электромобиль eQ1

В августе Chery объявила о готовящемся рестайлинге модели, который компания называет сменой поколений — eQ1 должен обзавестись переработанной внешностью и модернизированным интерьером, почти сохранив при этом прежние габариты. При длине 3,2 метра электромобиль имеет колёсную базу 2150 миллиметров.



В Китае Chery eQ1 располагает двумя вариантами силовых установок — моторами, развивающими 41 либо 75 л.с. В зависимости от двигателя и типа применяемой батареи электрокар может проехать 251, 301 либо 408 километров по циклу CLTC.