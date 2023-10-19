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Китайская Chery везёт в Россию компактный электромобиль eQ1

Китайская Chery везёт в Россию компактный электромобиль eQ1

Автор:
19 октября 2023 16:44
Сообщество : Автомир
Метки: Chery   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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Компания Chery расширит линейку продаваемых в России автомобилей электромобилем с индексом eQ1 Little Ant. Цены на eQ1 актуального модельного года для домашнего рынка укладываются в диапазон от 65 до 94 тысяч юаней или от 863 тысяч до 1,25 миллиона рублей.

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Метки: Chery   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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14  комментариев
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2k
Виктор Глущенко 2 часа назад
Toyota iQ это городской автомобиль класса «микро-премиум». Серийная версия городского миникара дебютировала на международном автосалоне в Женеве в 2008 году. При презентации акцент был сделан на уникальном дизайне и инженерно-технических инновациях, позволивших в столь малогабаритном авто сделать удобный, комфортабельный салон
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59k
Олег 12 минут назад
привезут, заплятят утильсбор, добавят коврики и будут просить 3 ляма. за матиз на батарейках
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8k
Puans-on Полчаса назад
Ну, если до 1,25 миллиона рублей, то поглядим.
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9k
Oleg Полчаса назад
а в России от 2.5 до 3 млн...
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62k
Андрей 39 минут назад
Надо смотреть сколько он может проехать ночью зимой.
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3k
Aleks 50 минут назад
России срочно нужен (позавчера) свой Генри Форд, который сделает автомобиль, доступный каждому.
Бывают моменты, когда тебе нужны не понты, а просто перемещение по городу и окрестностям, ездить по работе, по делам, с минимальными тратами и вкладами.
Расскажу случай из жизни, семь лет назад я ездил в Германию, нужно было авто на год, чтобы после его выкинуть/подарить. Нашелся опелек, под 18 лет, с остаточным техосмотром более года. Движок 1.6, пробег 120 тысяч. И авто перед тем как было подарено румынам на запчасти пробегало без проблем около года, расхода масла не было вообще, заводилось с полоборота, расход топлива был около 4 литров если не топить в пол а просто ездить.Стоило смешную цену, 300 евро.
Это я к чему, вопреки ожиданиям и скептическим прогнозам, авто прослужило исправно около года, судя по состоянию оно легко пробежит еще 200 тысяч, без капремонта движка, возможно лишь замена расходников в ходовой, как шаровые опоры, манжеты, наконечники рулевых тяг, по мелочи.
И настолько было безотказно , что если бы можно было его оставить себе, я бы оставил и ездил, понты мне не нужны, а ТС надежный и безотказный за копейки. Хоть сейчас у меня два авто по классу много лучше, но с теплотой вспоминаю тот опелек.
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1k
surgy Час назад
Посмотрите внимательно: интерьер, внешний вид, технические решения, все, абсолютно все украли с русского Атома!!!
Только почему цена в три раза ниже???
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4k
Денис Час назад
Вот только указанная цена это в Китае для китайцев.
У нас это будет совсем по другому.
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1k
vadimbar Час назад
Нраица !
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59k
Парагвайский шпион Час назад
Для города - то, что нужно! А с запасом хода 400 км - вообще песня! Зимой конечно запас хода будет меньше, но все равно - заряжаться раз в неделю. Прекрасно, я считаю. Только вот зарядных станций почему-то больше не становится, при том, что электрички в РФ покупаются все активнее. Так трудно нефтяникам дооборудовать свои заправки колонками с быстрой зарядкой??
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61k
pynh 2 часа назад
Компактней этого?

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