Китайская Chery везёт в Россию компактный электромобиль eQ1

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Компания Chery расширит линейку продаваемых в России автомобилей электромобилем с индексом eQ1 Little Ant. Цены на eQ1 актуального модельного года для домашнего рынка укладываются в диапазон от 65 до 94 тысяч юаней или от 863 тысяч до 1,25 миллиона рублей.
В августе Chery объявила о готовящемся рестайлинге модели, который компания называет сменой поколений — eQ1 должен обзавестись переработанной внешностью и модернизированным интерьером, почти сохранив при этом прежние габариты. При длине 3,2 метра электромобиль имеет колёсную базу 2150 миллиметров.
В Китае Chery eQ1 располагает двумя вариантами силовых установок — моторами, развивающими 41 либо 75 л.с. В зависимости от двигателя и типа применяемой батареи электрокар может проехать 251, 301 либо 408 километров по циклу CLTC.
В Китае Chery eQ1 располагает двумя вариантами силовых установок — моторами, развивающими 41 либо 75 л.с. В зависимости от двигателя и типа применяемой батареи электрокар может проехать 251, 301 либо 408 километров по циклу CLTC.
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Бывают моменты, когда тебе нужны не понты, а просто перемещение по городу и окрестностям, ездить по работе, по делам, с минимальными тратами и вкладами.
Расскажу случай из жизни, семь лет назад я ездил в Германию, нужно было авто на год, чтобы после его выкинуть/подарить. Нашелся опелек, под 18 лет, с остаточным техосмотром более года. Движок 1.6, пробег 120 тысяч. И авто перед тем как было подарено румынам на запчасти пробегало без проблем около года, расхода масла не было вообще, заводилось с полоборота, расход топлива был около 4 литров если не топить в пол а просто ездить.Стоило смешную цену, 300 евро.
Это я к чему, вопреки ожиданиям и скептическим прогнозам, авто прослужило исправно около года, судя по состоянию оно легко пробежит еще 200 тысяч, без капремонта движка, возможно лишь замена расходников в ходовой, как шаровые опоры, манжеты, наконечники рулевых тяг, по мелочи.
И настолько было безотказно , что если бы можно было его оставить себе, я бы оставил и ездил, понты мне не нужны, а ТС надежный и безотказный за копейки. Хоть сейчас у меня два авто по классу много лучше, но с теплотой вспоминаю тот опелек.
Только почему цена в три раза ниже???
У нас это будет совсем по другому.
Я бы присмотрелся.