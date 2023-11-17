Zeekr 007 окончательно рассекретили на китайском автосалоне

Приём заказов на Zeekr 007 в Китае запустили одновременно с премьерой. Базовая версия предлагается версия с одним 421-сильным электромотором на задней оси и заявленным запасом хода 688 километров. Цена двухмоторной 645-сильной модификации, способной проехать на одном заряде до 870 километров, пока не озвучена. Утверждается, что 007 моментально предзаказали более 5000 человек.



Как сообщалось ранее, Zeekr 007 построен на модифицированной платформе PMA2+ с 800-вольтовой бортовой энергосетью и подвеской на двойных поперечных рычагах спереди и многорычажкой сзади. Габариты седана составляют 4865 × 1900 × 1450 мм при колёсной базе 2928 мм. Автомобиль комплектуется целой плеядой различных сенсоров и камер, включая три лидара. Благодаря им 007 предложат с продвинутым комплексом электронных помощников.



Бортовая медиасистема с 15-дюймовым экраном работает на чипсете Snapdragon 8295. Помимо цифровой приборной панели, в салоне имеется ещё и 35.5-дюймовый проекционный экран. Полный список оборудования озвучен не был. В компании акцентировали внимание на аудиосистеме с 21 динамиком и креслах с широким набором электрорегулировок, включая возможность менять длину подушки.



Информации о сроках выхода Zeekr 007 на международный рынок предоставлено не было.