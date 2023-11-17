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Zeekr 007 окончательно рассекретили на китайском автосалоне

Zeekr 007 окончательно рассекретили на китайском автосалоне

Автор:
17 ноября 2023 16:33
Сообщество : Автомир
Метки: 007   Zeekr   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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Сегодня в Гуанчжоу стартовал автосалон, в рамках которого состоялся официальный показ первого седана марки Zeekr с индексом 007. Топовая версия сможет разгоняться до сотни всего за 2,84 секунды. Стартовая цена составила 229 900 юаней или 2 864 774 рубля.

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Метки: 007   Zeekr   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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1  комментарий
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ProstoBoBka 2 часа назад
229 900 юаней или 2 864 774 рубля. Цена в Росси будет + 2 000 000 - 3 000 000 ляма
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