Geely представила быстрый электроседан с огромным экраном

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Китайский концерн Geely выпустил третью по счёту модель из "зелёной" линейки Galaxy. Большой седан E8 получил высокотехнологичный интерьер с рядом необычных опций, два варианта силовых установок и пять уровней оснащения. Цены — от 175 800 до 228 800 юаней (от 2,24 до 2,9 млн рублей), что делает его дешевле одного из главных конкурентов — Xiaomi SU7.
При длине 5010 мм Geely Galaxy E8 располагает 2925 мм между осями. Обтекаемый силуэт с выдвижными ручками делает новинку похожей на множество других китайских электроседанов. Характерными чертами E8 стали, пожалуй, лишь необычные фары и частичная подсветка бампера. Тем не менее Galaxy E8 отличается выдающимся коэффициентом лобового сопротивления 0.199, обойдя по этому показателю Mercedes-Benz EQS и слегка уступив Xiaomi SU7.
Главная фишка интерьера электрокара — гигантский экран на передней панели. При диагонали 45 дюймов он выполнен единым тачскрином, а не составлен из нескольких дисплеев. Дисплей можно визуально делить на части. Доступны, к примеру, как стандартная сегментация на приборную панель и два медиадисплея, так и деление пополам для видеоигр с передним пассажиром. Для этого предусмотрена возможность подключения геймпадов. Медиасистема работает на базе продвинутого чипа Snapdragon 8295 и поддерживает функцию Flyme Connect — это способ интеграции смартфонов от компании Meizu.
Судя по фотографиям, для Galaxy E8 предложат два варианта руля. Первый — это угловатое урезанное в нижней части колесо с двумя массивными спицами, второй — штурвал в духе недавних разработок Tesla и Toyota. Селектор трансмиссии расположен на рулевой колонке, что позволило освободить на центральном тоннеле место для бокса под мелочи и беспроводной зарядки. Также предусмотрены проекционный дисплей, несколько USB-портов и 12 динамиков, при этом часть из них встроена в переднюю панель.
Базируется новинка на глобальной платформе Geely SEA. Базовая модификация четырёхдверки получит 272-сильный мотор на задней оси и 62-киловаттную батарею с запасом хода 550 километров и разгоном до 100 км/ч за 5.95 секунды. Более крупный, 76-киловаттный аккумулятор увеличит пробег до 665 километров. Самая дорогая версия E8 будет оснащаться связкой из двух моторов на 645 л. с. и сможет набирать 100 км/ч за 3.49 секунды, но запас хода даже с самой ёмкой из доступных батарей уменьшится до 620 километров. Кроме того, Geely заявляет о повышенной устойчивости электрокара на дороге: на внутренних испытаниях Galaxy E8 прошёл «лосиный тест» на 82 км/ч.
Главная фишка интерьера электрокара — гигантский экран на передней панели. При диагонали 45 дюймов он выполнен единым тачскрином, а не составлен из нескольких дисплеев. Дисплей можно визуально делить на части. Доступны, к примеру, как стандартная сегментация на приборную панель и два медиадисплея, так и деление пополам для видеоигр с передним пассажиром. Для этого предусмотрена возможность подключения геймпадов. Медиасистема работает на базе продвинутого чипа Snapdragon 8295 и поддерживает функцию Flyme Connect — это способ интеграции смартфонов от компании Meizu.
Судя по фотографиям, для Galaxy E8 предложат два варианта руля. Первый — это угловатое урезанное в нижней части колесо с двумя массивными спицами, второй — штурвал в духе недавних разработок Tesla и Toyota. Селектор трансмиссии расположен на рулевой колонке, что позволило освободить на центральном тоннеле место для бокса под мелочи и беспроводной зарядки. Также предусмотрены проекционный дисплей, несколько USB-портов и 12 динамиков, при этом часть из них встроена в переднюю панель.
Базируется новинка на глобальной платформе Geely SEA. Базовая модификация четырёхдверки получит 272-сильный мотор на задней оси и 62-киловаттную батарею с запасом хода 550 километров и разгоном до 100 км/ч за 5.95 секунды. Более крупный, 76-киловаттный аккумулятор увеличит пробег до 665 километров. Самая дорогая версия E8 будет оснащаться связкой из двух моторов на 645 л. с. и сможет набирать 100 км/ч за 3.49 секунды, но запас хода даже с самой ёмкой из доступных батарей уменьшится до 620 километров. Кроме того, Geely заявляет о повышенной устойчивости электрокара на дороге: на внутренних испытаниях Galaxy E8 прошёл «лосиный тест» на 82 км/ч.
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Потенциальный конкурент новинки, седан SU7, от Xiaomi имеет схожие размеры и характеристики. Однако с высокой долей вероятности он окажется дороже. Официально цены пока не объявлены, но ранее в китайские СМИ просочился прайс-лист, который обозначил ценовой диапазон от 230 тысяч до 360 тысяч юаней. Представители Xiaomi уже назвали эту информацию фейком, предложив дождаться официальных данных. На этом фоне начали появляться предположения, что стоимость SU7 может достичь впечатляющих для Китая 500 тысяч юаней.
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Кино какое-то может раз в год в машине посмотреть? так на планшете это удобнее гораздо и практичнее. В плейстешн играть?? не возникало никогда такого желания, если уж в машине сижу скучаю, час можно и в телефон повтыкать вполне удобно
Как я должен это читать? Гили? Жили? Геели, Жеели? Джеили?
Чё за бред? Чё за колониально-холуйская привычка?
На русский язык перевести не судьба.
Автор, ну если ты такой умный, пиши в оригинале. 吉利
Или переводи адекватно.
а рах аккумуляторный оо сразу нахрен