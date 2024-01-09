Geely представила быстрый электроседан с огромным экраном

При длине 5010 мм Geely Galaxy E8 располагает 2925 мм между осями. Обтекаемый силуэт с выдвижными ручками делает новинку похожей на множество других китайских электроседанов. Характерными чертами E8 стали, пожалуй, лишь необычные фары и частичная подсветка бампера. Тем не менее Galaxy E8 отличается выдающимся коэффициентом лобового сопротивления 0.199, обойдя по этому показателю Mercedes-Benz EQS и слегка уступив Xiaomi SU7.



Главная фишка интерьера электрокара — гигантский экран на передней панели. При диагонали 45 дюймов он выполнен единым тачскрином, а не составлен из нескольких дисплеев. Дисплей можно визуально делить на части. Доступны, к примеру, как стандартная сегментация на приборную панель и два медиадисплея, так и деление пополам для видеоигр с передним пассажиром. Для этого предусмотрена возможность подключения геймпадов. Медиасистема работает на базе продвинутого чипа Snapdragon 8295 и поддерживает функцию Flyme Connect — это способ интеграции смартфонов от компании Meizu.



Судя по фотографиям, для Galaxy E8 предложат два варианта руля. Первый — это угловатое урезанное в нижней части колесо с двумя массивными спицами, второй — штурвал в духе недавних разработок Tesla и Toyota. Селектор трансмиссии расположен на рулевой колонке, что позволило освободить на центральном тоннеле место для бокса под мелочи и беспроводной зарядки. Также предусмотрены проекционный дисплей, несколько USB-портов и 12 динамиков, при этом часть из них встроена в переднюю панель.



Базируется новинка на глобальной платформе Geely SEA. Базовая модификация четырёхдверки получит 272-сильный мотор на задней оси и 62-киловаттную батарею с запасом хода 550 километров и разгоном до 100 км/ч за 5.95 секунды. Более крупный, 76-киловаттный аккумулятор увеличит пробег до 665 километров. Самая дорогая версия E8 будет оснащаться связкой из двух моторов на 645 л. с. и сможет набирать 100 км/ч за 3.49 секунды, но запас хода даже с самой ёмкой из доступных батарей уменьшится до 620 километров. Кроме того, Geely заявляет о повышенной устойчивости электрокара на дороге: на внутренних испытаниях Galaxy E8 прошёл «лосиный тест» на 82 км/ч.