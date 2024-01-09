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Geely представила быстрый электроседан с огромным экраном

Geely представила быстрый электроседан с огромным экраном

Автор:
09 января 2024 18:15
Сообщество : Автомир
Метки: Galaxy E8   Geely   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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Китайский концерн Geely выпустил третью по счёту модель из "зелёной" линейки Galaxy. Большой седан E8 получил высокотехнологичный интерьер с рядом необычных опций, два варианта силовых установок и пять уровней оснащения. Цены — от 175 800 до 228 800 юаней (от 2,24 до 2,9 млн рублей), что делает его дешевле одного из главных конкурентов — Xiaomi SU7.
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Метки: Galaxy E8   Geely   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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12  комментариев
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8k
Лещ 20 минут назад
Вообще не понимаю, ну вот накуя в машине эти дисплеи??? Я вообще не могу ночью по трассе ехать с этими дисплеями, они слепят меня, выключаю его и яркость на минимум где не выключается. Что смотреть на нём? камера заднего вида вполне и на среднем размере дисплея читается легко.
Кино какое-то может раз в год в машине посмотреть? так на планшете это удобнее гораздо и практичнее. В плейстешн играть?? не возникало никогда такого желания, если уж в машине сижу скучаю, час можно и в телефон повтыкать вполне удобно
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6
Igor 3 секунды назад
ждем очередого обзора как это китайское гавно начинает сыпаться
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9k
mbr 7 минут назад
нах...я писать название китайского автомобиля латиницей?
Как я должен это читать? Гили? Жили? Геели, Жеели? Джеили?
Чё за бред? Чё за колониально-холуйская привычка?
На русский язык перевести не судьба.
Автор, ну если ты такой умный, пиши в оригинале. 吉利
Или переводи адекватно.
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416
SergVR 17 минут назад
не электрический а аккумуляторный. электрический у нас только троллейбус.
а рах аккумуляторный оо сразу нахрен
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9k
Роман 20 минут назад
Наверное настало и мое время: Раньше как то душевнее было ))
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18k
Алекс Полчаса назад
Если бы мне было лет этак 17 то эта игровая консоль на колесах мне бы наверное понравилась...но не теперь.
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18k
SandMANn Полчаса назад
Симпатичная такая Geely-кофемолка, да и цена тоже в теме. Главное, чтобы коррозия не сразу в первый год нашла типа металлической вкуснятины
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11k
Владимир 50 минут назад
Чувствуется, что от тряски или того, что влетит в него, менять его потом запаришься.
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1k
дмитрий викторович Час назад
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1k
дмитрий викторович Час назад
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