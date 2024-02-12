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Названы самые продаваемые китайские автомобили в 2023 году в России

Названы самые продаваемые китайские автомобили в 2023 году в России

Автор:
12 февраля 2024 12:12
Сообщество : Автомир
Метки: Chery   Haval   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
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Согласно данным аналитиков, в 2023 году на российском рынке самыми популярными китайскими автомобилями стали модели бренда Haval, которые заняли первое место с долей спроса 9,2%. Средняя стоимость автомобилей Haval составила 2,22 млн рублей.
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Метки: Chery   Haval   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
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9  комментариев
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34k
Ego sum qui sum Час назад
Манджаро в таком цвете просто изумительна
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721
Алексей Бляйбтрой Час назад
ну и рейтинг бы надежности
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12k
Б.Касторский Час назад
Осталось узнать, что кроме китайца у нас можно купить и почему так дорого стоят.
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