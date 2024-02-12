Названы самые продаваемые китайские автомобили в 2023 году в России

1358
10
Согласно данным аналитиков, в 2023 году на российском рынке самыми популярными китайскими автомобилями стали модели бренда Haval, которые заняли первое место с долей спроса 9,2%. Средняя стоимость автомобилей Haval составила 2,22 млн рублей.
На втором месте оказался бренд Chery, с его долей спроса составившей 7,2%. Средняя стоимость автомобилей Chery выросла на 24,6% и достигла в 2023 году 4,85 млн рублей.
Также в топ-5 популярных китайских брендов вошли Changan (6,9%), Geely (6,3%) и Omoda (4,9%).
Самой востребованной моделью в 2023 году стал кроссовер Haval Jolion, средняя цена которого составила 2,41 млн рублей.
В десятку самых популярных моделей также вошли:
- Omoda C5
- Geely Coolray
- Chery Tiggo 7 Pro Max
- Chery Tiggo 4 Pro
- Jetour Dashing
- Geely Monjaro
- Haval F7x
- Haval F7
- Geely Tugella
Также в топ-5 популярных китайских брендов вошли Changan (6,9%), Geely (6,3%) и Omoda (4,9%).
Самой востребованной моделью в 2023 году стал кроссовер Haval Jolion, средняя цена которого составила 2,41 млн рублей.
В десятку самых популярных моделей также вошли:
- Omoda C5
- Geely Coolray
- Chery Tiggo 7 Pro Max
- Chery Tiggo 4 Pro
- Jetour Dashing
- Geely Monjaro
- Haval F7x
- Haval F7
- Geely Tugella
×
×
Ссылки по теме:
- Представлен китайский кроссовер DFSK ix7 для России - 7 мест и мощный двигатель
- Китайский автомобиль с японским двигателем и немецкой АКПП получил название на кириллице
- Редкий американский суперкар Callaway C12 1999 года выставили на аукцион
- Производитель российских электрокаров Атом показал обновлённый дизайн автомобиля
- Единственный в мире Lincoln Mark X выставили на торги
Метки: Chery Haval Автовсячина Китай авто автомир автомобили машина
Новости партнёров
реклама
1,5 года назад, когда только начались серьезные перебои, я менял аккумулятор за 80 тысяч! Конечно можно было бы поставить не родной, но я не так понял мастера и на вопрос что ставить, решил что родной будет лучше. В итоге на кассе ошалел. Сейчас цены стали ниже, вроде параллельный импорт работает.
А китайцы? Нет уж, спасибо. Я спокойно стал реагировать на такси и общественный транспорт. Для поездок за город беру автомобиль в аренду. Люблю поездки на выходные.
Конечно же нет. Комменты для того и придуманы, чтобы побухтеть