Названы самые продаваемые китайские автомобили в 2023 году в России

На втором месте оказался бренд Chery, с его долей спроса составившей 7,2%. Средняя стоимость автомобилей Chery выросла на 24,6% и достигла в 2023 году 4,85 млн рублей.



Также в топ-5 популярных китайских брендов вошли Changan (6,9%), Geely (6,3%) и Omoda (4,9%).



Самой востребованной моделью в 2023 году стал кроссовер Haval Jolion, средняя цена которого составила 2,41 млн рублей.



В десятку самых популярных моделей также вошли:

- Omoda C5

- Geely Coolray

- Chery Tiggo 7 Pro Max

- Chery Tiggo 4 Pro

- Jetour Dashing

- Geely Monjaro

- Haval F7x

- Haval F7

- Geely Tugella