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Китайцы представили 1305-сильный электромобиль

Китайцы представили 1305-сильный электромобиль

Автор:
20 ноября 2023 13:18
Сообщество : Автомир
Метки: HiPhi   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   суперкар   электромобиль   
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HiPhi A - полноразмерный электромобиль бизнес-класса производимый совместным предприятием Dongfeng и Kia получил крайне необычный дизайн с интересными инженерными решениями. Топовая модификация способна разогнаться до сотни за 2 секунды, а максимальная скорость ограничена 300 км/ч.
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Метки: HiPhi   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   суперкар   электромобиль   
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11  комментариев
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11k
Б.Касторский Час назад
Вот иной раз удивляюсь китайцам. По идее ещё не так давно Союз им оказывал помощь, в том числе и технологиями... и вдруг раз и первая или почти первая экономика мира, а уж по производству точно рядом никто не стоял. Сейчас уже и "китайское качество" похоже пересматривать надо, как некогда было с японским.
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7k
Николай 4 минуты назад
350Z 2023 года в исполнении китая...
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11k
kaboza 4 минуты назад
2010 SLR McLaren V10 Quad Turbo Brabus "White Gold” БЕНЗИН)))
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33k
Ego sum qui sum 5 минут назад
по Москве вроде такие уже ездят
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11k
kaboza 13 минут назад
дизайн достоин школьника [мат] до редактора тридэ)))
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2k
tessio 21 минуту назад
Китай как пример одноклассника, который не бросил качалку, в которую ты тоже когда-то ходил...
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2k
Rom Час назад
Мало 1305 лс и 2 секунды. Никуда не годится. Не будут покупать. ВОт когда сделают 10 000 лс и 0,2 секунды, тогда да. А так хрень.
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