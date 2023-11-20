Китайцы представили 1305-сильный электромобиль

Впечатляющие динамические показатели достигаются благодаря трёхмоторной силовой установке суммарной мощностью 1305 сил. Ёмкость батареи, а также запас хода не озвучиваются, но известно, что построен электрический суперкар вокруг 800-вольтовой архитектуры.



Шасси электромобиля полноуправляемое с подруливающими задними колёсами и адаптивными амортизаторами. Тормоза — карбон-керамические с массивными суппортами.



Снаружи HiPhi A отличается более развитым аэродинамическим обвесом, расширенной колеёй передних и задних колёс, другими дисками, отсутствием лидара на крыше, а также декором из титанового сплава TC4, обычно применяемого в аэрокосмической и медицинской отраслях. Интерьер заряженного HiPhi преобразился за счёт новых кресел и широкого использования в отделке спрессованного карбона на пару с титаном.



Стоимость новинки пока не названа. На рынок HiPhi выйдет не раньше 2025 года, но уже известно, с чем предстоит конкурировать. Одним из главных соперников электромобиля станет заряженный 1265-сильный Zeekr 001 FR со схожей разгонной динамикой и ценой от 769 000 юаней, или 9,5 миллиона рублей.