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Chery повторила трюк Volvo - построила башню из электрокроссоверов eQ7

Chery повторила трюк Volvo - построила башню из электрокроссоверов eQ7

Автор:
10 октября 2023 12:38
Сообщество : Автомир
Метки: Chery   Volvo   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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Китайская компания решила продемонстрировать прочность кузова своей новинки, и повторила трюк шведской Volvo. Chery построила импровизированную башню из семи электрокроссоверов eQ7.

Источник:

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Метки: Chery   Volvo   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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2  комментария
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ruslan d Час назад
А зачем ?
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Станислав 21 минуту назад
Европа всрала свой авторынок уже безвозвратно, по крайней мере в России и средней Азии так точно. А качество китайского автопрома только растет, как на дрожжах (жаль вместе с ценами на их авто).
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