Chery повторила трюк Volvo - построила башню из электрокроссоверов eQ7

Кроссовер, поставленный в основание башни, выдержал вес не только шести своих собратьев, но и дополнительную массу платформ, которые «архитекторы» использовали в качестве своеобразных прокладок. Задействованы они были, чтобы придать конструкции устойчивость.



Согласно требованиям американского Страхового института дорожной безопасности IIHS, который известен своими краш-тестами, для максимального рейтинга кузов автомобиля должен выдержать нагрузку в четыре собственных веса. Таким образом, Chery перекрыла норматив минимум в полтора раза, при этом о планах китайского концерна по выводу электрокара eQ7 на американский рынок пока ничего не сообщалось.



Идея трюка не нова. Компания Volvo, являющаяся на сегодняшний день частью китайского производителя Geely, использует подобные демонстрации в своих промоакциях с 1980-х. Ранее шведская фирма строила башни из своих седанов, а в 2021 году задействовала кроссоверы XC60. Самым, пожалуй, экстремальным эпизодом стали водружённые друг на друга четыре грузовика. Эту конструкцию общим весом 58 тонн Volvo возвела в 2020 году. Чтобы дополнительно подчеркнуть её прочность, на вершину постройки взобрался тогдашний президент Volvo Trucks Рогер Альм.