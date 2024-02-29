Chery представила первый из 5 электромобилей для России - eQ7

В Россию привезли Chery eQ7 в одномоторной модификации с 211-сильными двигателями на задней оси. По всей видимости, электрокары испытывают на совместимость с российским климатом. Испытатели уже пришли к выводу о необходимости модернизации штатного отопителя. Кроме того, для рынка нашей страны могут быть изменены характеристики силового агрегата. К сертификации электрокара Chery рассчитывает приступить в марте.



На домашнем рынке eQ7 продаётся только в моноприводной версии, но с разными вариантами аккумуляторов, которые обеспечивают запас хода от 412 до 512 километров. По габаритам кроссовер сравним, к примеру, с российским Haval F7.



В российском офисе Chery считают сегмент электрокаров и гибридов перспективным. Замдиректора направления Chery Tiggo назвал его самым быстрорастущим, так как по итогам 2023 года, по его данным, продажи электромобилей в России выросли на 46%. При этом основные поставки электрокаров в нашу страну идут по схеме параллельного импорта, что влечёт за собой определённые риски для покупателей. Замещение «параллельных» машин завезёнными по официальным каналам повысит их привлекательность. По расчётам Chery, в 2024 году востребованность электрокаров и гибридов в нашей стране должна вырасти в полтора раза.



Обновлённая стратегия направления Tiggo включает в себя запуск в нынешнем году пяти новых вседорожников (двух электрических и трёх гибридных), но какими они будут, пока не уточняется. Не называются и цены, хотя в Chery Tiggo уже пообещали постараться сохранить паритет с бензиновыми моделями. Переименовывать их на фоне запуска нового суббренда не планируется.