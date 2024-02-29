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Chery представила первый из 5 электромобилей для России - eQ7

Chery представила первый из 5 электромобилей для России - eQ7

Автор:
29 февраля 2024 15:05
Сообщество : Автомир
Метки: Chery   eQ7   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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Компания Chery рассчитывает вывести на российский рынок электровседорожник eQ7, продажи которого должны начаться уже этим летом. Первые автомобили уже доставлены в Россию для прохождения сертификации.
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Метки: Chery   eQ7   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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5  комментариев
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иванов дмитрий 47 минут назад
Интересна даже не стоимость машины(и так понятно, что космос) , а цена ремонта и запчастей в случае аварии.
Ну и стоимость страховки тоже интересно.
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