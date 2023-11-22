Chery привезла на китайскую выставку свой новый электрический кроссовер iCar 03 и назвала цены

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Chery на выставке в Гуанчжоу продемонстрировала электрический кроссовер iCar 03. Сенсацией показ не стал, так как Chery рассекретила этот электрокар уже в начале лета, однако, компания воспользовалась большой выставкой для объявления некоторых недостающих характеристик и старта предзаказов. Кроссовер оценили в диапазоне от 140 тыс. до 190 тыс. юаней (от 1.74 млн до 2.36 млн рублей).
Chery iCar ещё одна попытка китайского концерна создать отдельную линейку экологичных машин для самых молодых покупателей в возрасте до 35 лет. Этим объясняется некоторая экспрессивность дизайна дебютной модели с её угловатым кузовом и брутальным оформлением передней части. При этом интерьер iCar выглядит гораздо строже, хотя тоже выполнен в прямоугольной стилистике. Габариты электрокара — 4406×1910×1715 мм при колёсной базе 2715 мм, углы въезда и съезда — 26 и 29 градусов соответственно. Колёсные диски — до 19 дюймов.
В Китае Chery iCar 03 получит два варианта силовых установок: базовая одномоторная — 184-сильный двигатель, полноприводная версия — дополнительный мотор на 95 сил. Минимальное время ускорения до 100 км/ч — 6.5 секунды. Относительно простые литий-железо-фосфатные аккумуляторы от CATL на 65 и 69 кВт⋅ч обеспечат запас хода до 500 км по циклу CLTC.
В оснащение Chery iCar 03 войдут медиасистема с 15.4-дюймовым экраном и интеллектуальным голосовым помощником, цифровая приборная панель, акустическая система Infinity на 12 динамиков и набор водительских ассистентов, который должен обеспечить второй уровень автономности вождения.
Старт официальных продаж Chery iCar 03 намечен на 18 декабря. В 2024 году к семейству должен присоединиться электрический седан с индексом TI 01.
В Китае Chery iCar 03 получит два варианта силовых установок: базовая одномоторная — 184-сильный двигатель, полноприводная версия — дополнительный мотор на 95 сил. Минимальное время ускорения до 100 км/ч — 6.5 секунды. Относительно простые литий-железо-фосфатные аккумуляторы от CATL на 65 и 69 кВт⋅ч обеспечат запас хода до 500 км по циклу CLTC.
В оснащение Chery iCar 03 войдут медиасистема с 15.4-дюймовым экраном и интеллектуальным голосовым помощником, цифровая приборная панель, акустическая система Infinity на 12 динамиков и набор водительских ассистентов, который должен обеспечить второй уровень автономности вождения.
Старт официальных продаж Chery iCar 03 намечен на 18 декабря. В 2024 году к семейству должен присоединиться электрический седан с индексом TI 01.
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