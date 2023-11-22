Chery привезла на китайскую выставку свой новый электрический кроссовер iCar 03 и назвала цены

Chery iCar ещё одна попытка китайского концерна создать отдельную линейку экологичных машин для самых молодых покупателей в возрасте до 35 лет. Этим объясняется некоторая экспрессивность дизайна дебютной модели с её угловатым кузовом и брутальным оформлением передней части. При этом интерьер iCar выглядит гораздо строже, хотя тоже выполнен в прямоугольной стилистике. Габариты электрокара — 4406×1910×1715 мм при колёсной базе 2715 мм, углы въезда и съезда — 26 и 29 градусов соответственно. Колёсные диски — до 19 дюймов.



В Китае Chery iCar 03 получит два варианта силовых установок: базовая одномоторная — 184-сильный двигатель, полноприводная версия — дополнительный мотор на 95 сил. Минимальное время ускорения до 100 км/ч — 6.5 секунды. Относительно простые литий-железо-фосфатные аккумуляторы от CATL на 65 и 69 кВт⋅ч обеспечат запас хода до 500 км по циклу CLTC.



В оснащение Chery iCar 03 войдут медиасистема с 15.4-дюймовым экраном и интеллектуальным голосовым помощником, цифровая приборная панель, акустическая система Infinity на 12 динамиков и набор водительских ассистентов, который должен обеспечить второй уровень автономности вождения.



Старт официальных продаж Chery iCar 03 намечен на 18 декабря. В 2024 году к семейству должен присоединиться электрический седан с индексом TI 01.