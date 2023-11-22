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Chery привезла на китайскую выставку свой новый электрический кроссовер iCar 03 и назвала цены

Chery привезла на китайскую выставку свой новый электрический кроссовер iCar 03 и назвала цены

Автор:
22 ноября 2023 12:59
Сообщество : Автомир
Метки: Chery   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   выставка   кроссовер   машина   электромобиль   
839
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Chery на выставке в Гуанчжоу продемонстрировала электрический кроссовер iCar 03. Сенсацией показ не стал, так как Chery рассекретила этот электрокар уже в начале лета, однако, компания воспользовалась большой выставкой для объявления некоторых недостающих характеристик и старта предзаказов. Кроссовер оценили в диапазоне от 140 тыс. до 190 тыс. юаней (от 1.74 млн до 2.36 млн рублей).
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Метки: Chery   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   выставка   кроссовер   машина   электромобиль   
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1  комментарий
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GROMOZEKA 15 минут назад
Скоро вместо лобовухи зафигачат огромный ЖК.
Вот это будет дело
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