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Правительство России планирует за 3 года собрать 172,2 миллиарда рублей штрафов с водителей

Правительство России планирует за 3 года собрать 172,2 миллиарда рублей штрафов с водителей

Автор:
09 октября 2023 16:45
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ДПС   ПДД   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   штраф   
1335
1
Российские водители за три года должны пополнить казну на 172,2 млрд рублей. Именно такую задачу правительство России заложило в проект закона о бюджете на 2024-2026 гг.

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Метки: Автовсячина   ДПС   ПДД   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   штраф   
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24  комментария
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дмитрий викторович Час назад
Т.Е. Инспектор будет останавливать и спрашивать- почему НЕ нарушаем?
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 5 минут назад
проезжаю мимо поста (тогда еще ГАИ) тихо тихо......гаец меня останавливает и картавым голосом спрашивает: "ну что кградешся?".
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55
Knives22 6 минут назад
Возбудились то как в комментариях. И все то у нас по правилам ездят и никто то у нас не нарушает.
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7k
Нестерин Сергей 11 минут назад
Вместо ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДТП, будем ждать свершившегося факта НАРУШЕНИЯ, а то и провокации в ход пойдут. Когда ж эти умники подавятся?(вопрос риторический, но занимает).
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4k
Vlad 17 минут назад
Штрафодобывающая отрасль, хуле. Или кто-то до сих пор думает что вся эта банда в жилетах и с палкой работает на безопасность ДД?
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59k
Олег 23 минуты назад
Один простой способ- не нарушать! А перегруженные фуры нужно не штрафовать, а сжигать на месте. На 20-тонной машине везут по 40-50 тонн
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1k
Сергей Полчаса назад
А мне пофиг, я езжу на общественном транспорте.)
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20
Орёл Полчаса назад
а планы по убийствам и грабежам есть?!
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189
iskra Орёл 7 минут назад
Есть конечно. И очень давно. Называется - "палочная система".
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37k
russger Полчаса назад
"планирует за 3 года собрать 172,2 миллиарда рублей штрафов с водителей"

Напомнило сразу

Ссылка www.youtube.com
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57k
Опиум для народа Полчаса назад
Другими словами правительство сказало что система носит не профилактический, а сугубо карательный характер.
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18k
Shtoppi 51 минуту назад
граждане, а это уже похоже на план, за невыполнение которого будут лишать премий. так что всем причастным к вождению ТС, даже без нарушений, просьба приготовиться ))))))))))
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51k
Андрей Час назад
Это звучит так же абсурдно (мягко говоря) как и такое: Согласно планам правительства, в 2024 году полицейские должны раскрыть 52,8 тыс. изнасилований, в 2025 г – 58,4 тыс., а в 2026 г – 61 тыс.
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433
Алексей Бляйбтрой Час назад
нет штрафов? Эта наша недоработка (с) Гаер
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238
dm.star2011 Час назад
никто же не сомневался,что основная задача правительства штрафануть всех кого только можно. а безопасность движения-дело десятое.
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23k
ЦСКА Час назад
Верю! Камер на скорость, наляпали через 500метров! Камер фиксирующих "обочечников", в природе нет...
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9k
Бритва Час назад
предлагаю выразить протест через ненарушение.
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14k
Александр Час назад
"Если вместо подушки безопасности в машине будет установлено мачете у горла водителя - все будут ездить 30 км/ч и не нарушать" © Доктор Хаус
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1k
wantwant Час назад
Величайший цинизм - планировать штрафы!
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6k
alex Час назад
хрена себе у них планы
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