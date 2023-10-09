Правительство России планирует за 3 года собрать 172,2 миллиарда рублей штрафов с водителей

Согласно планам правительства, в 2024 году в бюджет должно поступить 52,8 млрд рублей, в 2025 г – 58,4 млрд рублей, в 2026 г – 61 млрд рублей в виде штрафов за нарушения ПДД водителями.



Особенно несладко придется дальнобойщикам и компаниям-грузоперевозчикам. Согласно плану, они должны обеспечить треть сборов от всей суммы штрафов.



Автоэксперт Александр Шумский считает, что это не что иное как бизнес. По его словам, на самом деле планы по сбору штрафов с водителей перевыполняются в несколько раз. Например, в 2022 году был план в 48,4 млрд, но штрафов собрали на 136,8 млрд.



«На дорогах России будет больше камер и ловушек. В таком случае речи о безопасности дорожного движения не идет», – считает Шумский.