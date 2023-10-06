Patak Rodster - словацкий миниатюрный родстер в ретростиле

В отличие от большинства одноклассников, Patak Rodster больше похож на хотрод, чем на футуристическое авто. Полностью открытые 19-дюймовые спицованные колеса не имеют крыльев. Нет также жесткой крыши и полноценного лобового стекла.



Покупатели могут выбирать из 5 цветов кузова и внешних акцентов в хромированном, глянцевом черном или матовом серебристом покрытии.



Rodster имеет двухместный салон и складную крышу. Сидения могут быть обшиты эко-кожей или натуральной кожей, в машине также присутствует скромный багажник. В список опций также входят подогрев сидений, подстаканники, беспроводная зарядка, датчики парковки и камера заднего вида.



Длина Patak Rodster составляет 3360 мм, ширина – 1360 мм, и высота – 1395 мм. Это делает его на 272 мм короче Fiat 500e, но на целых 950 мм длиннее Citroen Ami. Новинка весит 450 кг.



Версия с ДВС оснащена крошечным одноцилиндровым бензиновым двигателем мощностью 20 л.с. Максимальная скорость машины ограничена на отметке 125 км/ч.



Электрические версии новинки оснащены электродвигателем, выдающим мощность в 20 л.с. (15 кВт). Есть несколько версий, отличающихся аккумуляторными батареями.



Базовая модель имеет батарею емкостью 10 кВт·ч и запас хода 100 км, в то время как машина с батареей на 20 кВт·ч может проезжать до 250 км. Электромобили разгоняются от 0 до 50 км/ч в 7 секунд и имеют максимальную скорость в 130 км/ч.



Цены на Patak Rodster начинаются от 16 900 евро (1,8 млн рублей) за автомобили с ДВС. Электрический родстер стоит не менее 22 900 евро (2,4 млн рублей), а за вариант с большей батареей просят 25 400 евро (2,7 млн рублей).