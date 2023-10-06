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Patak Rodster - словацкий миниатюрный родстер в ретростиле

Patak Rodster - словацкий миниатюрный родстер в ретростиле

Автор:
06 октября 2023 16:05
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   ретро   родстер   словакия   
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Стартап Patak Motors представил спорткар собственной разработки - Rodster. Двухместный автомобиль без крыши получил внешность в ретростиле и доступный ценник, который начинается с 16,9 тысячи евро (около 1.8 миллиона рублей).
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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   ретро   родстер   словакия   
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