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Купила неисправный автомобиль и отсудила у салона 4 миллиона рублей

Купила неисправный автомобиль и отсудила у салона 4 миллиона рублей

Автор:
09 октября 2023 15:40
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   автосалон   история   машина   мошенничество   суд   
1185
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Жительница Новосибирска отсудила у автосалона более 4 миллионов за неисправный автомобиль Nissan Qashqai. На это ей понадобилось 1,5 года.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   автосалон   история   машина   мошенничество   суд   
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6  комментариев
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32k
Teodor 55 минут назад
Красава! Есть, таки, правда на свете...
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61k
pynh 48 минут назад
а чо, уже конец 23 года?
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5k
Дмитрий ! 51 минуту назад
Когда-то у меня была похожая история с новым авто купленным у Фаворит моторс. 8 месяцев судился сам с кучей их юристов. Победил. Руководство до суда надо мной издевалось, глумилось. Но потом, когда я выиграл и списал у них деньги со счёта, а при этом авто отремонтировал другой дилер и оно было у меня, я оторвался. Директор бегал за мной и кричал: "Мы вам перечислили деньги! Верните машину!" На что я ему говорил: "Это вы перечислили? Это я сам перечислил себе!" Тогда ещё не было разъяснения верховного суда и сроков возврата товара не было указано, так что я ничего не нарушил.
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