Купила неисправный автомобиль и отсудила у салона 4 миллиона рублей

В конце 2020 года выбор Екатерины из Новосибирска пал на чёрный Nissan Qashqai 2016 года выпуска. Автомобиль продали в кредит в одном из автосалонов города.



Наслаждаться сверкающим новеньким авто Екатерине пришлось недолго: очень скоро девушку начали смущать подозрительные шумы в двигателе. Всё еще не чуя недоброго, она вернулась в автосалон.



— Мне назначили встречу, и я приехала в тот же самый автоцентр, где проверяли мою старую машину, чтобы забрать ее по трейд-ину. Автомобиль забрали для диагностики, которая длилась очень долго, около двух недель, — вспоминает Екатерина. — Конкретной информации мне не предоставляли, хотя я звонила чуть не каждый день. И я уже начала понимать, что что-то не так.



Через две недели девушке позвонил человек, который проводил диагностику, и сказал, что в двигателе серьезная поломка, ездить на машине нельзя, а ремонт окажется серьезным и дорогим — вплоть до замены двигателя.



Екатерина ужаснулась. Машина уже обошлась ей в 1 миллион 135 тысяч рублей, впереди были выплаты по кредиту, а теперь платить снова? Лучше уж вернуть покупку с сюрпризом и поискать что-то другое.



Но как только речь зашла о возврате машины, работники автосалона, по словам сибирячки, потеряли былую любезность.



— Все двери передо мной сразу закрылись. Все люди, с которыми я контактировала, сказали, что ничего не знают. Когда я приехала писать претензию, менеджер еще со мной общался, а его руководитель стоял просто и тыкал в телефон. Я думала, что люди дорожат своей репутацией, своей клиентурой. Я ведь могла бы через несколько лет к ним вернуться, рекомендовать этот салон знакомым, — недоумевает Екатерина.