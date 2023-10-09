Купила неисправный автомобиль и отсудила у салона 4 миллиона рублей

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Жительница Новосибирска отсудила у автосалона более 4 миллионов за неисправный автомобиль Nissan Qashqai. На это ей понадобилось 1,5 года.
В конце 2020 года выбор Екатерины из Новосибирска пал на чёрный Nissan Qashqai 2016 года выпуска. Автомобиль продали в кредит в одном из автосалонов города.
Наслаждаться сверкающим новеньким авто Екатерине пришлось недолго: очень скоро девушку начали смущать подозрительные шумы в двигателе. Всё еще не чуя недоброго, она вернулась в автосалон.
— Мне назначили встречу, и я приехала в тот же самый автоцентр, где проверяли мою старую машину, чтобы забрать ее по трейд-ину. Автомобиль забрали для диагностики, которая длилась очень долго, около двух недель, — вспоминает Екатерина. — Конкретной информации мне не предоставляли, хотя я звонила чуть не каждый день. И я уже начала понимать, что что-то не так.
Через две недели девушке позвонил человек, который проводил диагностику, и сказал, что в двигателе серьезная поломка, ездить на машине нельзя, а ремонт окажется серьезным и дорогим — вплоть до замены двигателя.
Екатерина ужаснулась. Машина уже обошлась ей в 1 миллион 135 тысяч рублей, впереди были выплаты по кредиту, а теперь платить снова? Лучше уж вернуть покупку с сюрпризом и поискать что-то другое.
Но как только речь зашла о возврате машины, работники автосалона, по словам сибирячки, потеряли былую любезность.
— Все двери передо мной сразу закрылись. Все люди, с которыми я контактировала, сказали, что ничего не знают. Когда я приехала писать претензию, менеджер еще со мной общался, а его руководитель стоял просто и тыкал в телефон. Я думала, что люди дорожат своей репутацией, своей клиентурой. Я ведь могла бы через несколько лет к ним вернуться, рекомендовать этот салон знакомым, — недоумевает Екатерина.
Наслаждаться сверкающим новеньким авто Екатерине пришлось недолго: очень скоро девушку начали смущать подозрительные шумы в двигателе. Всё еще не чуя недоброго, она вернулась в автосалон.
— Мне назначили встречу, и я приехала в тот же самый автоцентр, где проверяли мою старую машину, чтобы забрать ее по трейд-ину. Автомобиль забрали для диагностики, которая длилась очень долго, около двух недель, — вспоминает Екатерина. — Конкретной информации мне не предоставляли, хотя я звонила чуть не каждый день. И я уже начала понимать, что что-то не так.
Через две недели девушке позвонил человек, который проводил диагностику, и сказал, что в двигателе серьезная поломка, ездить на машине нельзя, а ремонт окажется серьезным и дорогим — вплоть до замены двигателя.
Екатерина ужаснулась. Машина уже обошлась ей в 1 миллион 135 тысяч рублей, впереди были выплаты по кредиту, а теперь платить снова? Лучше уж вернуть покупку с сюрпризом и поискать что-то другое.
Но как только речь зашла о возврате машины, работники автосалона, по словам сибирячки, потеряли былую любезность.
— Все двери передо мной сразу закрылись. Все люди, с которыми я контактировала, сказали, что ничего не знают. Когда я приехала писать претензию, менеджер еще со мной общался, а его руководитель стоял просто и тыкал в телефон. Я думала, что люди дорожат своей репутацией, своей клиентурой. Я ведь могла бы через несколько лет к ним вернуться, рекомендовать этот салон знакомым, — недоумевает Екатерина.
Оказалось, что череда досадных случайностей, которые окружали сомнительную покупку, шла исключительно на пользу автосалону. Во-первых, автосервис, куда машину отдали на диагностику, продержал ее ровно 15 дней. В течение этого срока автомобиль с выявленными недостатками, согласно Закону о защите прав потребителей, можно было бы вернуть, но авто вместо этого стояло в гараже.
— В суде представители автосалона заняли такую позицию, что менеджер посоветовал Екатерине автосервис по-дружески и по-человечески, — рассказал адвокат девушки Семен Лысиков. — Не отрицали, что именно с этим автосервисом у «Сармата» договорные отношения, но именно этот случай якобы к ним не относился. Доказали мы, что машину осматривали и проводили некоторые работы по поручению «Сармата», с помощью переписок и голосовых сообщений.
Проведенная экспертиза подтвердила, что существенный недостаток покупки появился до того, как Екатерина подписала договор купли-продажи и впервые села за руль машины. А заодно и то, что история автомобиля до продажи была стерта, и у покупателя не было шансов узнать о том, как его раньше эксплуатировали.
Но главный сюрприз ждал сибирячку в середине процесса. Оказалось, предыдущим хозяином четырехлетнего красавца-кроссовера оказался совсем не автосалон.
Несмотря на доводы представителей защиты, суд в конце 2022 года установил, что продавцом автомобиля, несмотря на доверенность, является автосалон. Судья постановил взыскать с автосалона более 4,4 млн рублей, которые включают стоимость автомобиля по договору 1,13 миллиона рублей, 1,53 миллиона рублей неустойки, 1,47 миллиона рублей штрафа и 267 тысяч рублей убытков, плюс небольшая сумма за причиненный моральный вред и возмещение судебных расходов.
По словам юриста, уже в процессе суда автосалон был готов пойти на мировое соглашение, но этого не захотели истец и ее представитель.
Недавно решение районного суда полностью устояло в областной инстанции.
Автосалон намерен обжаловать уже вынесенное судом определение в кассационной инстанции.
— В суде представители автосалона заняли такую позицию, что менеджер посоветовал Екатерине автосервис по-дружески и по-человечески, — рассказал адвокат девушки Семен Лысиков. — Не отрицали, что именно с этим автосервисом у «Сармата» договорные отношения, но именно этот случай якобы к ним не относился. Доказали мы, что машину осматривали и проводили некоторые работы по поручению «Сармата», с помощью переписок и голосовых сообщений.
Проведенная экспертиза подтвердила, что существенный недостаток покупки появился до того, как Екатерина подписала договор купли-продажи и впервые села за руль машины. А заодно и то, что история автомобиля до продажи была стерта, и у покупателя не было шансов узнать о том, как его раньше эксплуатировали.
Но главный сюрприз ждал сибирячку в середине процесса. Оказалось, предыдущим хозяином четырехлетнего красавца-кроссовера оказался совсем не автосалон.
Несмотря на доводы представителей защиты, суд в конце 2022 года установил, что продавцом автомобиля, несмотря на доверенность, является автосалон. Судья постановил взыскать с автосалона более 4,4 млн рублей, которые включают стоимость автомобиля по договору 1,13 миллиона рублей, 1,53 миллиона рублей неустойки, 1,47 миллиона рублей штрафа и 267 тысяч рублей убытков, плюс небольшая сумма за причиненный моральный вред и возмещение судебных расходов.
По словам юриста, уже в процессе суда автосалон был готов пойти на мировое соглашение, но этого не захотели истец и ее представитель.
Недавно решение районного суда полностью устояло в областной инстанции.
Автосалон намерен обжаловать уже вынесенное судом определение в кассационной инстанции.
Источник:
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