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Mercedes из 1990-х оценили дороже нового E-класса

Mercedes из 1990-х оценили дороже нового E-класса

Автор:
05 октября 2023 14:48
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   родстер   
1165
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В штатах автодилер SpeedArt Motorsports выставил на продажу родстер Mercedes-Benz SL 500, который продавец называет одним из лучших существующих экземпляров этой модели. Автомобиль был выпущен 23 года назад и при этом практически не эксплуатировался. Оценили автмобиль в 78 000 долларов или в 7.7 миллинов рублей, тогда как новый Mercedes-Benz E-класса в США продаётся на 20 тысяч дешевле.
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Метки: Mercedes   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   родстер   
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2  комментария
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6k
livaneth Час назад
78 000 долларов - это хотелка. Скоро узнаем, почем его продали и продали ли.
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3k
portroy 17 минут назад
Новый Феррари стоит примерно 300- 500 КUSD, а модели Enzo 2002-2004 года легко продаются за 3,5 млнUSD. так что ничего особенного. За такой мерседес - это еще и не дорого ИМХО
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