Mercedes из 1990-х оценили дороже нового E-класса

Серебристый кузов этого Mercedes-Benz SL 500 сочетается с серой кожей наппа и ореховым деревом в салоне. Среди дополнительных опций — обвес AMG, фирменные колёсные диски на 18 дюймов, подогрев кресел и премиальная акустика Bose, а также ксеноновая оптика. Недавно на автомобиль установили новые шины.



Родстер укомплектован атмосферным V8 объёмом 5 литров. Двигатель развивает 306 л. с. и 460 Нм и работает с 5-ступенчатым автоматом, передающим крутящий момент на задние колёса. В семействе SL имелась и более мощная модель с V12, но версию с 8-цилиндровым мотором многие поклонники считают более сбалансированной, в том числе за счёт меньшей массы.



Данный экземпляр собрали в Зиндельфингене в марте 2000-го, а первому владельцу автомобиль принадлежал 22 года. Судя по всему, он изначально относился к роскошному родстеру как к инвестиции, так как почти не пользовался автомобилем, намотав за это время всего 1750 км. Нынешний владелец, который выкупил янгтаймер год назад, добавил ещё порядка 900 км.



Дилер утверждает, что родстер, несмотря на почтенный возраст, находится в состоянии практически нового автомобиля. Обусловлено это не только тем, что на «мерседесе» почти не ездили, но и постоянным уходом. Кроме того, машину никогда не использовали в ненастную погоду и хранили исключительно в помещении.