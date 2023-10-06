56 редких белых спорткаров Porsche распродадут на аукционе

Коллекция состоит главным образом из Porsche 911 разных лет выпуска: в подборке представлены практически все поколения культового спорткара. Самый «свежий» автомобиль — 911 Targa ограниченной серии Heritage Design, выпущенный в 2021 году, самый пожилой был собран в 1965-м.



При этом в коллекции имеются и более старые Porsche — например, несколько 356 в разных кузовах и спецификациях из конца 1950-х, а также экземпляр 1953 года. Кроме них, собрание включает модели с индексами 914, 924, 928 и 944 и даже два трактора Porsche (но они красные).



Ожидается, что самым дорогим лотом станет 918 Spyder с опциональным пакетом Weissah в уникальном оформлении, за который планируют выручить до 3 миллионов долларов. Среди Porsche 911 самую высокую оценку получило купе Carrera RSR 3.8 выпуска 1993 года — это один из всего двух выпущенных RSR Strassenversion и последний из партии в 51 автомобиль. Пробег раритета — 70 километров, что и обуславливает ценовые ожидания в диапазоне от 2 до 2,5 миллиона долларов.



Помимо техники Porsche в коллекции есть несколько кастомных машин, множество аксессуаров (одежда, мебель и украшения), детские автомобили, велосипеды, шлемы, аудиотехника и многое другое.