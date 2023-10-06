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56 редких белых спорткаров Porsche распродадут на аукционе

56 редких белых спорткаров Porsche распродадут на аукционе

Автор:
06 октября 2023 16:43
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   коллекция   машина   спорткар   
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В начале декабря на лондонском аукционе Сотбис выставят на торги 56 редких автомобилей марки Porsche. Примечательно, что все они белого цвета. Помимо автомобилей будет представлена другая техника и артефакты связанные с компанией. Всего в коллекцию входит 556 лотов.
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Метки: Porsche   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   коллекция   машина   спорткар   
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1  комментарий
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sos1960sos 2 часа назад
Я насчитал на фотографиях только сорок два Порше. Где остальные четырнадцать машин? Уже в Дагестане?
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