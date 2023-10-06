Озвучена стоимость нового автомобиля Москвич 6

Москвич 6, как и кроссовер Москвич 5, представляет собой перелицованный JAC — это адаптированная к российскому рынку версия лифтбека Sehol A5 Plus, также известного как JAC J7 Pro, который готовится к дебюту в Казахстане. Сборку автомобиля в Москве запустили в сентябре 2023 года.



Ожидается, что на российский рынок Москвич 6 выйдет с двумя двигателями объёмом 1.5 литра. Атмосферник на 136 л.с. и 200 Нм вместе с вариатором, и турбированная версия с отдачей 174 л.с. и 300 Нм вместе с 6-ступенчатым роботом.



Сообщается и о версии с механической КПП, которую оценили в 2.4 млн рублей (по другим данным 2.7 миллиона), а версия с автоматом обойдётся минимум в 3.1 млн.



Официально сообщалось, что в базовую комплектацию войдёт диодная оптика, кожа в салоне, кондиционер и подогрев передних кресел, а также медиасистема с 10.4-дюймовым дисплеем и камерой заднего вида. Всего комплектаций будет три, в более дорогих появятся до шести подушек безопасности, климат-контроль, цифровые приборы и камеры кругового обзора.



Дальнейшие планы завода предусматривают освоение сборки ещё двух кроссоверов с индексами 5 и 8. В 2024 году предприятие планирует выпустить до 44 тысяч автомобилей.