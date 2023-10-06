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Озвучена стоимость нового автомобиля Москвич 6

Озвучена стоимость нового автомобиля Москвич 6

Автор:
06 октября 2023 14:04
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Китай   Москвич   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   москвич 6   
1330
4
Продажи нового Москвича должны начаться уже в этом месяце, а пока озвучены комплектации и цены. Причём известно это стало не от официального источника, а от дилеров.

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Метки: Автовсячина   Китай   Москвич   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   москвич 6   
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10  комментариев
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6k
Старичок Час назад
откуда они такие цены берут?
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453
mik6059 Старичок Час назад
Лям доставка)))))))))))) И 50 руб на саморезы для шильдика))))))))))) Вон в Беларуси делают на заводе БелДжи китайские машинки. Там они 17000 долларов выходят. Сюда привозят - плюс лям к цене. Жесть
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1k
Просто чувак в интернете 8 минут назад
Когда когда то купил прадик за 1.8 ляма
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783
Я здесь транзитом 8 минут назад
питарасос окуелос
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5k
Alex 14 минут назад
идите в жопу
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16k
Альф 57 18 минут назад
За 3 ляма можно купить нормальную машину, а не эту копию не пойми чего.
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7k
tamin 51 минуту назад
[мат]. Рамный патруль чуть больше 10 лет назад, с 6 литровым неубтваемым движком, без особых проблем с эксплуатацией в далеко не щадящем режиме, стоил 2,7 ляма со скидками. А это произведение искусства то ли китайского, то ли другого автопрома стоит чуть дешевле. Там все в порядке с мозгами?

Если уж подходить нормально, вы выпустите для чиновников тачки и как сервисные машины+такси. А потом, когда цена станет раза в 2 ниже, уже выпускайте на рынок
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453
mik6059 Час назад
Хотелось бы посмотреть на владельцев новых Москвичей. И справку от психиатра у них спросить.
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453
mik6059 Пуриц Жорж 44 минуты назад
Ну , понятно, что довольны. Мне, например, вот реально жалко переплачивать лям. Просто лишний лям кому-то дарить. На лям можно вторую прикупить))))))))) Да и за что????? Народный автомобиль хотели сделать? Не вопрос - авто должно стоить 6-7 окладов. Ок. Значит, 600 тыров максимум. Ну реально не стоит эта машинка столько.
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