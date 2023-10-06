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Чешская SKODA представила новый Kodiaq 2024

Чешская SKODA представила новый Kodiaq 2024

Автор:
06 октября 2023 14:40
Сообщество : Автомир
Метки: Kodiaq   Skoda   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
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Новый кроссовер Skoda Kodiaq 2024 сохранил узнаваемы облик, но подрос в размерах и получил новые опции. На европейском рынке останутся дизельные двигатели, а главной новинкой станет подключаемый гибрид.
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Метки: Kodiaq   Skoda   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
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5  комментариев
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10k
Борис Карабанов Час назад
"Красивое..."
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882
Иван 37 минут назад
Как грится "если и брать Теслу, то дизельную и на механике"
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1k
Просто чувак в интернете 57 минут назад
НУ дизелечек можно взять
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2k
Вадим Курбатов Час назад
До "Москвича" ей далеко, однако!
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