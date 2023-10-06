Чешская SKODA представила новый Kodiaq 2024

Kodiaq остался на платформе MQB. При габаритах 4758х1864х1657 миллиметров второе поколение на 61 миллиметр длиннее, на 18 миллиметров уже и на 17 миллиметров ниже. Колёсная база в 2791 миллиметр осталась без изменений. Объём багажника в пятиместной версии увеличился сразу на 75 литров, до 910. При трёхрядном салоне — на 80 литров, до 845.



Машине оставили двухэтажные фары с матричной технологией в качестве опции и С-образные задние фонари. Оптика спереди и сзади теперь визуально соединена перемычками, светящейся спереди и обычной красной сзади. А вот в профиль Kodiaq стал выглядеть абсолютно иначе. Колёсные диски — диаметром от 17 до 20 дюймов.



Интерьер кроссовера и нового, ещё не представленного поколения Skoda Superb, одинаковый. Экран медиасистемы увеличился до 13 дюймов, цифровая приборка с дисплеем на 10 дюймов входит в базовое оснащение. Селектор коробки передач переехал на рулевую колонку. Три вращающиеся рукоятки климат-контроля снабжены миниатюрными дисплеями, а функции им можно переназначать по своему вкусу (но из предлагаемого набора).



Среди фишек фирменной концепции Simply Clever выделяются новые места для хранения мелких вещей у задних пассажиров, микрофибра для протирки дисплея, площадка для беспроводной зарядки на два смартфона с охлаждением, зонт в двери, накладки, защищающие торцы боковых дверей и порог багажника.



Принципиально новая модификация в семействе — подзаряжаемый гибрид. Турбомотор 1.5 TSI дополнен электромотором, что даёт суммарную отдачу в 204 л.с. На батарее ёмкостью 25,7 кВт·ч можно проехать до 100 километров, а зарядиться можно в том числе постоянным током мощностью до 50 кВт. Plug-in Kodiaq переднеприводный, с 6-ступенчатой коробкой DSG.



Бензиновую гамму составили «мягкий» гибрид с двигателем 1.5 TSI (150 л.с.) и версия 2.0 TSI (204 л.с.), дизели представлены моторами 2.0 TDI в вариантах на 150 и 193 л.с. Все они сочетаются с 7-диапазонным преселективным «роботом». Полный привод доступен только для более мощных версий двигателя.



Электропривод пятой двери включили в базовую комплектацию. В дорогих версиях поставят проекционный дисплей и передние сиденья с массажёрами.



Ассистенты водителя стали более внимательными и умелыми. Появилась система предупреждения об опасности открывания двери. Она отслеживает 35 метров с углом обзора 120 градусов. Если водитель или кто-то из пассажиров собирается выйти, машина предупредит о приближающемся транспорте. Внедрён ассистент проезда перекрёстков, контролирующий встречный поток при повороте налево.



Также впервые у модели появилась функция дистанционной парковки. Она запоминает до пяти парковочных мест и траекторию подхода до 50 метров к каждому из них. Нужно заранее активировать автопарковщик и дать машине запомнить траекторию, проехав по ней самому. Потом, оказавшись на той же исходной точке, Kodiaq сможет повторить заезд и выезд. Разумеется, при отсутствии новых помех на пути. Контролировать процесс водитель может как из салона, так и стоя снаружи, но не далее пяти метров от машины.



Старт продаж в Европе намечен на начало 2024 года. Тогда же объявят и цены с комплектациями. В России сейчас доступны остатки официальных автомобилей, собранных в Нижнем Новгороде и новый завоз Skoda Kodiaq китайской сборки.