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Главная > Авто > Сообщество Автомир
В Россию привезли Toyota Probox 2023 года по цене Lada Granta

В Россию привезли Toyota Probox 2023 года по цене Lada Granta

Автор:
06 октября 2023 13:48
Сообщество : Автомир
Метки: Toyota   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   параллельный импорт   
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Дилеры в России в рамках частной инициативы начали предлагать автомобили Toyota Probox. Это очень простое и неприхотливое авто с кузовом универсал, а цена по нынешним меркам просто сказочная - всего лишь от 733 000 рублей.

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Метки: Toyota   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   параллельный импорт   
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38  комментариев
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61k
pynh 2 часа назад
где купить за 733тр?
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61k
pynh 10 минут назад
а в видео совсем другие года и цифры

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34k
koleos72 11 минут назад
Дилеры скромно умолчали про год выпуска!
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24k
Евгений 14 минут назад
Мне в принципе даже нравится. Но правый руль - нет
.
С левым рулём Авито не нашёл таких.
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21k
Davy Jones 22 минуты назад
Дайте две!
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18k
Anаtoly 24 минуты назад
За морем телушка полушка, да рубль перевоз
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4
Harm 37 минут назад
На дальнем востоке зарекомендовал себя исключительно с хорошей стороны, как всепогодная рабочая лошадка
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10k
Сол Гудман 41 минуту назад
сказочники, нет таких цен, даже на зеленке, цены за 21 год начинаются от 1.200 с пробегом по 100 тыс и оценкой 3.5
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2k
ssdeep 47 минут назад
брехня, после растаможки цена будет 2-3 ляма.
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48k
Aleksandr 54 минуты назад
небось где-нибудь в Индии собирают или в Таиланде
потому и ссанкции не мешают...
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32k
Teodor Час назад
Страшнее Логана, но при такой (озвученной) цене красотой можно и пренебречь...
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6k
Старичок Час назад
это на границе у авто ценник такой. потом каждый км - 10000руб плюсом.
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15k
Kostick Час назад
это ценник б/у, до 2016 года. глянул на дроме, 23 года, 4х4 с пробегом в 3000, от ляма с хвостиком. но всяко лучше тазика.
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22k
Анатолий Соколов 2 часа назад
был бы у него руль с нормальной стороны ...
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