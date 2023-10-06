В Россию привезли Toyota Probox 2023 года по цене Lada Granta

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Дилеры в России в рамках частной инициативы начали предлагать автомобили Toyota Probox. Это очень простое и неприхотливое авто с кузовом универсал, а цена по нынешним меркам просто сказочная - всего лишь от 733 000 рублей.
Probox оснащается атмосферным 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 103 л.с. и вариатором, так что даже при такой невысокой цене тут только две педали. Привод передний, но вообще у Probox есть версия с полным приводом.
Габариты Probox — 4195 × 1695 × 1515 мм, колёсная база — 2550 мм, клиренс —155 мм. Дилеры не раскрывают наполнение комплектаций, но никаких изысков нет, так как автомобиль относится к категории самых доступных.
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С левым рулём Авито не нашёл таких.
потому и ссанкции не мешают...
и цена сказочная всего от 733
может это машинокомплект и надо самому собирать, либо приглашать специально обученых людей.