FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11873 поста • 839 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
5 самых продаваемых автомобилей на российском рынке

5 самых продаваемых автомобилей на российском рынке

Автор:
09 октября 2023 14:58
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Китай   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   
1165
5
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) назвала 5 самых продаваемых марок и моделей на российском рынке за 9 месяцев текущего года.
×
×
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   Китай   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
SuperTroll Час назад
А когда то было так....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

15407



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Талантливый кот спел дуэтом и собрал полный зал
Талантливый кот спел дуэтом и собрал полный зал
Норвегия отказалась платить 425 млн рублей за съеденный оленями мох на территории России
Норвегия отказалась платить 425 млн рублей за съеденный оленями мох на территории России
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Пивчики - делаются просто съедаются быстро!
Пивчики - делаются просто съедаются быстро!
Российского хакера в США объявили в розыск, а он сжёг свой паспорт
Российского хакера в США объявили в розыск, а он сжёг свой паспорт
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучшая форма для забега

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#в мире#СССР#кино#ДТП#автомир#авто аварии#школа#позитив
#Юмор#люди#машина#Израиль#факты#палестина#фильм#Россия#дети#сарказм
#история#Прикол#животные#забавно#автомобили#шоу бизнес#аварии#ограбление#Китай#сектор газа
Трать и возвращай Трать и возвращай Mercedes из 1990-х оценили дороже нового E-класса Mercedes из 1990-х оценили дороже нового E-класса Озвучена стоимость нового автомобиля Москвич 6 Озвучена стоимость нового автомобиля Москвич 6 Чешская SKODA представила новый Kodiaq 2024 Чешская SKODA представила новый Kodiaq 2024 Patak Rodster - словацкий миниатюрный родстер в ретростиле Patak Rodster - словацкий миниатюрный родстер в ретростиле В Россию привезли Toyota Probox по цене Lada Granta В Россию привезли Toyota Probox по цене Lada Granta

На что жалуетесь?

Вернуться