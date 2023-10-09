5 самых продаваемых автомобилей на российском рынке

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Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) назвала 5 самых продаваемых марок и моделей на российском рынке за 9 месяцев текущего года.
Lada Granta
Как отмечают в АЕБ, за девять месяцев этого года было продано 761 148 автомобилей, что на 42,8% больше, чем за тот же период прошлого года. В сентябре 2023 года авторынок России вырос на 120,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре было продано 116 324 автомобиля, что на 63 568 штук больше, чем в 2022 году. Тенденция роста продаж продолжается.
ТОП-5 марок легковых автомобилей:
1. Lada – 242 550 единиц (+96%)
2. Chery – 86 875 ед. (+312%)
3. Haval – 73 577 ед. (+267%)
4. Geely – 57 547 ед. (+302%)
5. Omoda – 37 565 ед. (н.д.)
ТОП-5 самых продаваемых автомобилей:
1. Lada Granta – 151 981 (+177%)
2. Lada Niva – 62 753 (+214%)
3. Chery Tiggo 7 Pro – 39 007 (+270%)
4. Haval Jolion – 36 430 (+244%)
5. Geely Coolray – 28 452 (+339%)
ТОП-5 марок легковых автомобилей:
1. Lada – 242 550 единиц (+96%)
2. Chery – 86 875 ед. (+312%)
3. Haval – 73 577 ед. (+267%)
4. Geely – 57 547 ед. (+302%)
5. Omoda – 37 565 ед. (н.д.)
ТОП-5 самых продаваемых автомобилей:
1. Lada Granta – 151 981 (+177%)
2. Lada Niva – 62 753 (+214%)
3. Chery Tiggo 7 Pro – 39 007 (+270%)
4. Haval Jolion – 36 430 (+244%)
5. Geely Coolray – 28 452 (+339%)
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Метки: Автовсячина Китай Россия авто автомир автомобили машина
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