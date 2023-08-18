Музейный автомобиль DeSoto 1957 года выставили на аукцион

Хардтоп-купе DeSoto Firesweep Sportsman Coupe 1957 года считается характерным представителем аэрокосмического дизайна, одним из основоположников которого был крайслеровский шеф-стилист Вирджил Экснер. Обилие хромированного декора, причудливые фонари, панорамные стёкла, кили-плавники, двухцветная окраска приземистых кузовов для американских машин той поры были нормой, и многочисленные DeSoto не исключение.



Как и большинство других полноразмерных моделей марки, автомобиль приводится в действие 345-сильным 5.3-литровым Hemi V8 с полусферической камерой сгорания и подачей топливной смеси сразу из двух 4-камерных карбюраторов. Двигатель обычно шёл в паре с автоматической коробкой с кнопочным переключением передач. Однако первый заказчик машины явно пожадничал, выбрав механику и отказавшись попутно от таких стандартных опций, как гидроусилитель руля, усилитель тормозов, и даже печки на пару со стереофоническим радио.



Спустя годы поистрепавшийся DeSoto был отреставрирован известным специалистом Бобом Шмидтом и с 2013 года являлся частью музейной экспозиции. Фабричная окраска — сочетание пыльно-оранжевого и чёрного — гармонирует с салоном из винила с тканевыми вставками в тех же цветах. Выглядит шикарно, но до реального детройтского luxury той эпохи, конечно, очень далеко, ведь линейка Firesweep Sportsman считалась чуть ли не бюджетной.



Нынешнюю цену машины доступной назвать трудно — расчётная цена лота устроителями аукциона Broad Arrow’s Monterey Jet Center указана в пределах 75–100 тыс. долларов. С другой стороны, найти в свободной продаже автомобиль тех лет в столь идеальном состоянии сейчас не так просто.