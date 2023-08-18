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Музейный автомобиль DeSoto 1957 года выставили на аукцион

Музейный автомобиль DeSoto 1957 года выставили на аукцион

Автор:
18 августа 2023 14:01
Сообщество : Автомир
Метки: DeSoto   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   
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В 1926 году Уолтер Крайслер учредил автомобильную марку DeSoto, в честь одного из испанских конкистадоров. В иерархии концерна легковые DeSoto заняли промежуточную нишу между престижными Chrysler и народными Dodge.
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Метки: DeSoto   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   
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5  комментариев
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29k
Ваня 2 часа назад
слюнки потекли, красавица...
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2k
Smarter Час назад
DeSoto: как всё было и чем закончилось.
Ссылка youtu.be
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Добрый Бабайка

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