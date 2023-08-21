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Единственный экземпляр пикапа Bentley Continental выставили на торги

Единственный экземпляр пикапа Bentley Continental выставили на торги

Автор:
21 августа 2023 16:58
Сообщество : Автомир
Метки: Bentley   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   тюнинг   
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В Сети опубликовали фотографии единственного в мире пикапа Bentley Continental Flying Spur 2005 года выпуска, доработанного мастерской DC Customs. Автомобиль, названный Decadance, оценили в 149 950 фунтов стерлингов или 18 миллионов рублей.
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Метки: Bentley   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   тюнинг   
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1  комментарий
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Человек Разумный 22 минуты назад
Пикапы создавались как машины для фермеров, что в Америке, что в Астралии это универсальная машина чтобы днем перевезти скотину и дрова, а вечером поехать на ней же в город в кафе. Возникает вопрос, на кой хрен взяли для этого бентли не понятно, мало того что туда грузить что-то жалко, так и если с дороги на нем съехать оторвешь все что можно.
Тупые и бесполезные понты.
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