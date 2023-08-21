Единственный экземпляр пикапа Bentley Continental выставили на торги

Утверждается, что предыдущий владелец Continental, заказавший конверсию, отдал за неё около 120 тысяч фунтов стерлингов. При этом целью проекта, получившего имя Decadance, было не просто создание уникального пикапа, а постройка машины с яхтенными мотивами. Отсюда и отделка грузовой платформы тиковым деревом со специальными ящиками для хранения поклажи внутри. Навевать сходство с дорогими яхтами по задумке должны были и несколько изменившиеся формы профиля и кормы Continental.



Силовая установка автомобиля осталась прежней: это 6-литровый 550-сильный W12 с двойным турбонаддувом, работающий в паре с 6-ступенчатым автоматом и системой полного привода. Пневмоподвеска также на месте.



Выручить за Decadance британский автосалон Redline, расположенный в Нерсборо, намеревается 149 950 фунтов стерлингов.