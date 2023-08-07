50-летнюю Lamborghini Miura P400 SV оценили в 4 200 000 долларов

Lamborghini Miura называют автомобилем, который произвёл революцию среди дорожных суперкаров благодаря своей среднемоторной компоновке. Эту схему конструкторы Lamborghini позаимствовали у гоночных машин 1960-х и перенесли её на автомобиль для дорог общего пользования. Кроме того, Miura стала необычайно популярна из-за изысканного дизайна кузова, являющегося одной из первых работ знаменитого Марчелло Гандини. Тогда ему было всего 25 лет.



Lamborghini постоянно дорабатывала модель, выводя на рынок новые версии с собственными индексами. К примеру, P400 SV отличалась от предыдущих вариаций усиленным шасси, переработанной задней подвеской и слегка модифицированным двигателем — 385-сильным V12.



Сборку именно этого экземпляра закончили 12 мая 1972 года. По просьбе заказчика суперкар оснастили кондиционером. Он устанавливался как опция по цене 555 долларов, и считается, что среди 150 Miura P400 SV её получили только 30 машин. Кроме того, покупатель придумал для своего купе особую схему окраски — сочетание оттенка Bleu Tahiti с золотистыми акцентами и золотистые же колёсные диски.



Первому хозяину автомобиль принадлежал до 2010 года, почти 40 лет. С 2011 по 2013 год его реставрировали с соблюдением максимальной аутентичности: Miura оснащена даже покрышками Pirelli из начала 1970-х. Кроме того, благодаря бережному отношению коллекционеров авто до сих пор укомплектовано номерными знаками, полученными в 1972 году.