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50-летнюю Lamborghini Miura P400 SV оценили в 4 200 000 долларов

50-летнюю Lamborghini Miura P400 SV оценили в 4 200 000 долларов

Автор:
07 августа 2023 14:45
Сообщество : Автомир
Метки: Lamborghini   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   
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Калифорнийский аукцион Gooding&Co в середине августа планирует выставить на торги Lamborghini Miura P400 SV, находящийся в отличном состоянии. Это один из 150 когда-либо выпущенных Miura в этой спецификации и единственный с таким окрасом. Автомобиль 1972 года выпуска предварительно оценили в 3.5-4.2 миллиона долларов.
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Метки: Lamborghini   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   
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