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McLaren 675LT, принадлежащий чемпиону мира по ралли, выставили на продажу

McLaren 675LT, принадлежащий чемпиону мира по ралли, выставили на продажу

Автор:
15 сентября 2023 14:05
Сообщество : Автомир
Метки: McLaren   Автовсячина   Аукцион   Себастьян Лёб   авто   автомир   автомобили   машина   
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Аукцион RM Sotheby's выставил на продажу один из 500 существующих суперкаров McLaren 675LT Spider. Примечателен он не только небольшим пробегом, но и персоной нынешнего владельца. С 2019 года суперкар принадлежит Себастьяну Лёбу, знаменитому гонщику и девятикратному чемпиону мира по ралли.
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Метки: McLaren   Автовсячина   Аукцион   Себастьян Лёб   авто   автомир   автомобили   машина   
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1  комментарий
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Ego sum qui sum 8 минут назад
максимальный пафос при стоянии в пробках на МКАДе
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Добрый Бабайка

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