McLaren 675LT, принадлежащий чемпиону мира по ралли, выставили на продажу

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Аукцион RM Sotheby's выставил на продажу один из 500 существующих суперкаров McLaren 675LT Spider. Примечателен он не только небольшим пробегом, но и персоной нынешнего владельца. С 2019 года суперкар принадлежит Себастьяну Лёбу, знаменитому гонщику и девятикратному чемпиону мира по ралли.
McLaren 675LT дебютировал в 2015 году как спецверсия суперкара McLaren 650S. От базовой модели он отличался в первую очередь изменённой аэродинамикой кузова с удлинённой задней частью (LT — от long tail, «длинный хвост»). Карбоновые кузовные панели сочетались в его конструкции с активными аэродинамическими элементами.
Суперкар сохранил 3,8-литровый турбированный V8, однако мотор снабдили другим наддувом, модернизированной системой подачи топлива и рядом других улучшений. В итоге его отдача выросла с 650 до 675 л.с. До 100 км/ч купе ускорялось за 2,9 секунды.
В том же 2015 году McLaren 657LT получил открытую версию Spider с жёстким складным верхом и аналогичными динамическими характеристиками. Его тираж составил 500 экземпляров, как и у купе. Выставленный на продажу экземпляр отличается, к примеру, особым оттенком кузова, чёрно-оранжевым решением интерьера, а также опциональным аэродинамическим обвесом из карбона.
Спайдер собрали в 2017 году, Себастьяну Лёбу он принадлежит с 2019 года. Общий пробег суперкара — 8840 километров. Выручить за суперкар рассчитывают до 320 тысяч швейцарских франков или почти 360 тысяч долларов. Это сопоставимо с суммой, с которой начиналась стоимость нового спайдера в середине 2010-х.
Суперкар сохранил 3,8-литровый турбированный V8, однако мотор снабдили другим наддувом, модернизированной системой подачи топлива и рядом других улучшений. В итоге его отдача выросла с 650 до 675 л.с. До 100 км/ч купе ускорялось за 2,9 секунды.
В том же 2015 году McLaren 657LT получил открытую версию Spider с жёстким складным верхом и аналогичными динамическими характеристиками. Его тираж составил 500 экземпляров, как и у купе. Выставленный на продажу экземпляр отличается, к примеру, особым оттенком кузова, чёрно-оранжевым решением интерьера, а также опциональным аэродинамическим обвесом из карбона.
Спайдер собрали в 2017 году, Себастьяну Лёбу он принадлежит с 2019 года. Общий пробег суперкара — 8840 километров. Выручить за суперкар рассчитывают до 320 тысяч швейцарских франков или почти 360 тысяч долларов. Это сопоставимо с суммой, с которой начиналась стоимость нового спайдера в середине 2010-х.
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