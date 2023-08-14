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На аукционе продадут коллекцию вещей знаменитого гонщика Михаэля Шумахера

На аукционе продадут коллекцию вещей знаменитого гонщика Михаэля Шумахера

Автор:
14 августа 2023 14:24
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Михаэль Шумахер   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   
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16 августа на аукционе RM Sotheby's будет выставлена коллекция предметов, связанных с семикратным чемпионом Формулы-1 Михаэлем Шумахером. Она включает полторы сотни лотов, которые неназываемый японский фанат гонщика собирал более 30 лет.
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Метки: Автовсячина   Михаэль Шумахер   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   
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4  комментария
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3k
Тварь 52 минуты назад
Рано
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30k
Григорий 24 минуты назад
Скорее всего японский фанат захотел помочь финансово семье Шумахеров, ну а что у него есть? Отдал коллекцию.
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Добрый Бабайка

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