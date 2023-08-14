На аукционе продадут коллекцию вещей знаменитого гонщика Михаэля Шумахера

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16 августа на аукционе RM Sotheby's будет выставлена коллекция предметов, связанных с семикратным чемпионом Формулы-1 Михаэлем Шумахером. Она включает полторы сотни лотов, которые неназываемый японский фанат гонщика собирал более 30 лет.
В собрании под названием Full Throttle («Полный газ») присутствуют относительно недорогие вещи, многие с автографом гонщика. Например, в суммы до 500 долларов оцениваются бейсболки, футболка из лимитированной коллекции 2024 года, наборы мягких игрушек и моделей болидов. Также можно приобрести реплики трофеев, футбольные мячи, бутылку шампанского.
Примерно половина коллекции приходится на гоночную экипировку: визоры, перчатки, кроссовки, костюмы. Дороже всего шлемы, в которых Шумахер одерживал победы: не менее 10 из них имеют оценочную стоимость в 30 тысяч долларов, за некоторые рассчитывают выручить в два раза больше.
Примерно половина коллекции приходится на гоночную экипировку: визоры, перчатки, кроссовки, костюмы. Дороже всего шлемы, в которых Шумахер одерживал победы: не менее 10 из них имеют оценочную стоимость в 30 тысяч долларов, за некоторые рассчитывают выручить в два раза больше.
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