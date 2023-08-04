Редкий коллекционный автомобиль Corbin Sparrow продали всего за 660 000 рублей

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Крошечный автомобиль Corbin Sparrow из ограниченной партии в 300 экземпляров продали за 6911 долларов США или около 660 000 рублей по текущему курсу.
Corbin Sparrow появился на свет в 1999 году. Его создатель Майк Корбин проектировал электромобиль как простое и эффективное средство, чтобы добираться от дома до работы. Sparrow имеет только одно посадочное место и три колеса (заднее ведущее), укомплектован электродвигателем на 26 л. с. и 135 Нм. Электрокар размерами меньше Smart ForTwo может разогнаться до 120 км/ч и проехать за счёт расположенного в передней части аккумулятора до 80 км.
Несмотря на простоту, Sparrow располагает электростеклоподъёмниками и проигрывателем компакт-дисков со встроенными в кресло динамиками. Колёса 13-дюймовые, но при этом оснащены тормозами марки Wilwood, которые чаще применяются на полноценных спорткарах.
Проект Майка Корбина, что называется, не выстрелил из-за пренебрежительного отношения американцев к подобному транспорту. В 2003 году его компания обанкротилась, успев собрать около 300 машин. Проданный на аукционе экземпляр долгое время хранился в автомобильном музее Петерсена, но музейщики особо отмечают, что он не на ходу, хотя проехал всего 2.7 тысячи километров. При этом продавец допускает, что замена силового агрегата позволит снова пользоваться редким и симпатичным электромобилем по назначению.
Несмотря на простоту, Sparrow располагает электростеклоподъёмниками и проигрывателем компакт-дисков со встроенными в кресло динамиками. Колёса 13-дюймовые, но при этом оснащены тормозами марки Wilwood, которые чаще применяются на полноценных спорткарах.
Проект Майка Корбина, что называется, не выстрелил из-за пренебрежительного отношения американцев к подобному транспорту. В 2003 году его компания обанкротилась, успев собрать около 300 машин. Проданный на аукционе экземпляр долгое время хранился в автомобильном музее Петерсена, но музейщики особо отмечают, что он не на ходу, хотя проехал всего 2.7 тысячи километров. При этом продавец допускает, что замена силового агрегата позволит снова пользоваться редким и симпатичным электромобилем по назначению.
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