Редкий коллекционный автомобиль Corbin Sparrow продали всего за 660 000 рублей

Corbin Sparrow появился на свет в 1999 году. Его создатель Майк Корбин проектировал электромобиль как простое и эффективное средство, чтобы добираться от дома до работы. Sparrow имеет только одно посадочное место и три колеса (заднее ведущее), укомплектован электродвигателем на 26 л. с. и 135 Нм. Электрокар размерами меньше Smart ForTwo может разогнаться до 120 км/ч и проехать за счёт расположенного в передней части аккумулятора до 80 км.



Несмотря на простоту, Sparrow располагает электростеклоподъёмниками и проигрывателем компакт-дисков со встроенными в кресло динамиками. Колёса 13-дюймовые, но при этом оснащены тормозами марки Wilwood, которые чаще применяются на полноценных спорткарах.



Проект Майка Корбина, что называется, не выстрелил из-за пренебрежительного отношения американцев к подобному транспорту. В 2003 году его компания обанкротилась, успев собрать около 300 машин. Проданный на аукционе экземпляр долгое время хранился в автомобильном музее Петерсена, но музейщики особо отмечают, что он не на ходу, хотя проехал всего 2.7 тысячи километров. При этом продавец допускает, что замена силового агрегата позволит снова пользоваться редким и симпатичным электромобилем по назначению.