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Редкий коллекционный автомобиль Corbin Sparrow продали всего за 660 000 рублей

Редкий коллекционный автомобиль Corbin Sparrow продали всего за 660 000 рублей

Автор:
04 августа 2023 13:48
Сообщество : Автомир
Метки: Corbin   Sparrow   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   
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Крошечный автомобиль Corbin Sparrow из ограниченной партии в 300 экземпляров продали за 6911 долларов США или около 660 000 рублей по текущему курсу.
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Метки: Corbin   Sparrow   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   
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4  комментария
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Вадим Курбатов Полчаса назад
В каком месте он "симпатичный"?
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Rom 7 минут назад
Дурацкий башмак. Пусть хоть один в мире такой.... В коллекции видеть бы не хотел такое.
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11k
kaboza 9 минут назад
с него рисовали?
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1k
MrMopnex 11 минут назад
Не выстрелил, потому что тогда глобального потепления не было и Греты тоже не было, и никто не продвигал электрички в массы.
*сарказм
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